https://sputnikarabic.ae/20221128/بعد-الإعلان-عن-خطة-إرسال-قوات-إلى-الحدود-مع-تركيا-وإيران-ما-هي-قدرات-الجيش-العراقي-1070634956.html

بعد الإعلان عن خطة إرسال قوات إلى الحدود مع تركيا وإيران... ما هي قدرات الجيش العراقي؟

بعد الإعلان عن خطة إرسال قوات إلى الحدود مع تركيا وإيران... ما هي قدرات الجيش العراقي؟

يمثل الجيش العراقي ثالث أقوى جيش في الخليج، ويصنف في المرتبة الـ 16 في آسيا، بينما يحتل المرتبة رقم 34 بين أضخم 142 جيشا في العالم. 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T15:54+0000

2022-11-28T15:54+0000

2022-11-28T15:54+0000

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يصل عدد جنود الجيش العراقي إلى 330 ألف جندي بينهم 200 ألف قوات عاملة و130 ألف جندي قوات شبه عسكرية، بينما لا توجد قوات احتياطية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتصنف القوات الجوية العراقية في المرتبة 30 عالميا وتضم 361 طائرة حربية:تضم القوات البرية العراقية:ويصنف الأسطول الحربي العراقي في المرتبة رقم 40 عالميا بـ 63 وحدة بحرية.تقدر ميزانية الدفاع العراقية بـ 6.8 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 32 بين أضخم 142 ميزانية دفاع في العالم.وأعلنت الحكومة العراقية، قبل أيام، أنها قررت وضع خطة لإعادة نشر قوات على طول الحدود مع إيران وتركيا، وهو القرار الذي رحبت به إيران.وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن طهران مستعدة لتقديم المساعدة الفنية للعراق في هذا الأمر.وبحسب السلطات العسكرية في إقليم كردستان، فإن قوات البيشمركة، المنتشرة على الحدود هي قوات عسكرية خاصة بإقليم كردستان لكنها تتبع وزارة الدفاع العراقية من الناحية الإدارية.

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https://sputnikarabic.ae/20221123/العراق-يقرر-وضع-خطة-لإعادة-انتشار-قواته-على-حدود-إيران-وتركيا-بعد-هجمات-استهدفت-كردستان-1070487627.html

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