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https://sputnikarabic.ae/20221128/بعد-الإعلان-عن-خطة-إرسال-قوات-إلى-الحدود-مع-تركيا-وإيران-ما-هي-قدرات-الجيش-العراقي-1070634956.html
بعد الإعلان عن خطة إرسال قوات إلى الحدود مع تركيا وإيران... ما هي قدرات الجيش العراقي؟
بعد الإعلان عن خطة إرسال قوات إلى الحدود مع تركيا وإيران... ما هي قدرات الجيش العراقي؟
يمثل الجيش العراقي ثالث أقوى جيش في الخليج، ويصنف في المرتبة الـ 16 في آسيا، بينما يحتل المرتبة رقم 34 بين أضخم 142 جيشا في العالم. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T15:54+0000
2022-11-28T15:54+0000
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يصل عدد جنود الجيش العراقي إلى 330 ألف جندي بينهم 200 ألف قوات عاملة و130 ألف جندي قوات شبه عسكرية، بينما لا توجد قوات احتياطية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتصنف القوات الجوية العراقية في المرتبة 30 عالميا وتضم 361 طائرة حربية:تضم القوات البرية العراقية:ويصنف الأسطول الحربي العراقي في المرتبة رقم 40 عالميا بـ 63 وحدة بحرية.تقدر ميزانية الدفاع العراقية بـ 6.8 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 32 بين أضخم 142 ميزانية دفاع في العالم.وأعلنت الحكومة العراقية، قبل أيام، أنها قررت وضع خطة لإعادة نشر قوات على طول الحدود مع إيران وتركيا، وهو القرار الذي رحبت به إيران.وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن طهران مستعدة لتقديم المساعدة الفنية للعراق في هذا الأمر.وبحسب السلطات العسكرية في إقليم كردستان، فإن قوات البيشمركة، المنتشرة على الحدود هي قوات عسكرية خاصة بإقليم كردستان لكنها تتبع وزارة الدفاع العراقية من الناحية الإدارية.
https://sputnikarabic.ae/20221101/أضخم-5-جيوش-عربية-من-حيث-حجم-القوات-العاملة-في-2022-1069718460.html
https://sputnikarabic.ae/20221123/العراق-يقرر-وضع-خطة-لإعادة-انتشار-قواته-على-حدود-إيران-وتركيا-بعد-هجمات-استهدفت-كردستان-1070487627.html
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رصد عسكري, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار تركيا اليوم
رصد عسكري, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار تركيا اليوم

بعد الإعلان عن خطة إرسال قوات إلى الحدود مع تركيا وإيران... ما هي قدرات الجيش العراقي؟

15:54 GMT 28.11.2022
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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يمثل الجيش العراقي ثالث أقوى جيش في الخليج، ويصنف في المرتبة الـ 16 في آسيا، بينما يحتل المرتبة رقم 34 بين أضخم 142 جيشا في العالم.
يصل عدد جنود الجيش العراقي إلى 330 ألف جندي بينهم 200 ألف قوات عاملة و130 ألف جندي قوات شبه عسكرية، بينما لا توجد قوات احتياطية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
جنود القوات الخاصة في الجيش الجزائري خلال إحدى التدريبات القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
1 نوفمبر, 15:21 GMT

وتصنف القوات الجوية العراقية في المرتبة 30 عالميا وتضم 361 طائرة حربية:

26 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
33 طائرة هجومية.
112 طائرة تدريب.
21 طائرة مهام خاصة.
164 مروحية بينها 40 مروحية هجومية.

تضم القوات البرية العراقية:

826 دبابة.
5 آلاف و50 مدرعة.
171 مدفعا ذاتي الحركة.
ألف و176 مدفعا ميدانيا.
232 راجمة صواريخ.
ويصنف الأسطول الحربي العراقي في المرتبة رقم 40 عالميا بـ 63 وحدة بحرية.
تقدر ميزانية الدفاع العراقية بـ 6.8 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 32 بين أضخم 142 ميزانية دفاع في العالم.
وأعلنت الحكومة العراقية، قبل أيام، أنها قررت وضع خطة لإعادة نشر قوات على طول الحدود مع إيران وتركيا، وهو القرار الذي رحبت به إيران.
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
العراق يقرر وضع خطة لإعادة انتشار قواته على حدود إيران وتركيا بعد هجمات استهدفت كردستان
23 نوفمبر, 21:08 GMT
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن طهران مستعدة لتقديم المساعدة الفنية للعراق في هذا الأمر.
وبحسب السلطات العسكرية في إقليم كردستان، فإن قوات البيشمركة، المنتشرة على الحدود هي قوات عسكرية خاصة بإقليم كردستان لكنها تتبع وزارة الدفاع العراقية من الناحية الإدارية.
© Sputnikأضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
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