https://sputnikarabic.ae/20221128/بوتين-يلتقي-مع-الرئيس-الكازاخستاني-في-أول-زيارة-له-لموسكو-بعد-إعادة-انتخابه-1070610876.html

بوتين يلتقي مع الرئيس الكازاخستاني في أول زيارة له لموسكو بعد إعادة انتخابه

بوتين يلتقي مع الرئيس الكازاخستاني في أول زيارة له لموسكو بعد إعادة انتخابه

سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، اليوم الاثنين، خلال أول زيارة الرئيس الكازاخستاني لروسيا بعد إعادة انتخابه... 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T04:38+0000

2022-11-28T04:38+0000

2022-11-28T04:38+0000

فلاديمير بوتين

كازاخستان

الرئاسة الكازاخستانية

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أستانا – سبوتنيك. ويذكر أن توكاييف وصل إلى روسيا مساء الأحد، وهذه أول زيارة خارجية له بعد تولي منصبه بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد، والتي ربح فيها بـ81.31 بالمئة من الأصوات.وقد التقي بوتين وتوكاييف بعد الانتخابات على هامش اجتماع مجلس معاهدة الأمن الجماعي الذي جرى بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني في يريفان.

https://sputnikarabic.ae/20221122/توكاييف-يفوز-في-النتائج-النهائية-لانتخابات-كازاخستان-1070408589.html

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فلاديمير بوتين, كازاخستان, الرئاسة الكازاخستانية