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https://sputnikarabic.ae/20221128/بوتين-يلتقي-مع-الرئيس-الكازاخستاني-في-أول-زيارة-له-لموسكو-بعد-إعادة-انتخابه-1070610876.html
بوتين يلتقي مع الرئيس الكازاخستاني في أول زيارة له لموسكو بعد إعادة انتخابه
بوتين يلتقي مع الرئيس الكازاخستاني في أول زيارة له لموسكو بعد إعادة انتخابه
سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، اليوم الاثنين، خلال أول زيارة الرئيس الكازاخستاني لروسيا بعد إعادة انتخابه... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T04:38+0000
2022-11-28T04:38+0000
فلاديمير بوتين
كازاخستان
الرئاسة الكازاخستانية
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أستانا – سبوتنيك. ويذكر أن توكاييف وصل إلى روسيا مساء الأحد، وهذه أول زيارة خارجية له بعد تولي منصبه بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد، والتي ربح فيها بـ81.31 بالمئة من الأصوات.وقد التقي بوتين وتوكاييف بعد الانتخابات على هامش اجتماع مجلس معاهدة الأمن الجماعي الذي جرى بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني في يريفان.
https://sputnikarabic.ae/20221122/توكاييف-يفوز-في-النتائج-النهائية-لانتخابات-كازاخستان-1070408589.html
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فلاديمير بوتين, كازاخستان, الرئاسة الكازاخستانية
فلاديمير بوتين, كازاخستان, الرئاسة الكازاخستانية

بوتين يلتقي مع الرئيس الكازاخستاني في أول زيارة له لموسكو بعد إعادة انتخابه

04:38 GMT 28.11.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، اليوم الاثنين، خلال أول زيارة الرئيس الكازاخستاني لروسيا بعد إعادة انتخابه لمنصبه.
أستانا – سبوتنيك. ويذكر أن توكاييف وصل إلى روسيا مساء الأحد، وهذه أول زيارة خارجية له بعد تولي منصبه بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد، والتي ربح فيها بـ81.31 بالمئة من الأصوات.
المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
توكاييف يفوز في النتائج النهائية لانتخابات كازاخستان
22 نوفمبر, 06:39 GMT
وقد التقي بوتين وتوكاييف بعد الانتخابات على هامش اجتماع مجلس معاهدة الأمن الجماعي الذي جرى بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني في يريفان.
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