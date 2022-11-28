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https://sputnikarabic.ae/20221128/بوشيلين-يعلن-احتدام-المعارك-وسط-منطقة-مارينكا-1070630837.html
بوشيلين يعلن احتدام المعارك وسط منطقة مارينكا
بوشيلين يعلن احتدام المعارك وسط منطقة مارينكا
كشف القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن القتال من أجل تحرير بلدة مارينكا بدأ بالفعل في وسط المدينة. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T14:12+0000
2022-11-28T14:12+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال بوشيلين في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "وحداتنا تمكنت من سحب السكان المدنيين ونقلهم إلى مكان آمن، هناك بعض النجاحات".وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن قائد المجموعة المشتركة للقوات الروسية، سيرغي سوروفكين، عن التطور الناجح للهجوم الموجه لتحرير بلدة مارينكا.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، صد هجومين للقوات الأوكرانية من خلال الضربات المدفعية وأعمال المجموعات الهجومية الروسية وتم القضاء على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مصفحتين وعربة نقل جند في يوم واحد في اتجاه جنوب دونيتسك بالقرب من مناطق نيسكوتشنوي وأكتيابر في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20221122/الجيش-الروسي-يدمر-منظومتين-أوكرانيتين-من-طراز-بوك-إم1-في-كراماتورسك-1070424033.html
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك

بوشيلين يعلن احتدام المعارك وسط منطقة مارينكا

14:12 GMT 28.11.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 11 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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كشف القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن القتال من أجل تحرير بلدة مارينكا بدأ بالفعل في وسط المدينة.
وقال بوشيلين في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "وحداتنا تمكنت من سحب السكان المدنيين ونقلهم إلى مكان آمن، هناك بعض النجاحات".
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن قائد المجموعة المشتركة للقوات الروسية، سيرغي سوروفكين، عن التطور الناجح للهجوم الموجه لتحرير بلدة مارينكا.
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
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22 نوفمبر, 11:11 GMT

وتقع البلدة إلى الغرب من مدينة دونيتسك عاصمة الجمهورية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، صد هجومين للقوات الأوكرانية من خلال الضربات المدفعية وأعمال المجموعات الهجومية الروسية وتم القضاء على أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مصفحتين وعربة نقل جند في يوم واحد في اتجاه جنوب دونيتسك بالقرب من مناطق نيسكوتشنوي وأكتيابر في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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