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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221128/بوشيلين-يعلن-عن-نجاحات-في-محيط-أرتيموفسك-1070628222.html
بوشيلين يعلن عن نجاحات في محيط أرتيموفسك
بوشيلين يعلن عن نجاحات في محيط أرتيموفسك
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن نجاح هجوم القوات المسلحة الروسية في محيط مدينة أرتيموفسك، والوضع قريب من تطويق المدينة. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T13:21+0000
2022-11-28T13:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال على قناة "روسيا 24": "لا يزال الوضع في أرتيموفسك صعبًا، لكن وحداتنا، ولا سيما وحدة فاغنر، تمضي قدمًا بالتأكيد، ليس فقط في المناطق المعلنة (سابقًا)، بل هناك أيضًا نجاح في محيط مدينة أرتيموفسك نفسها، يمكن القول إن الوضع قريب من تطويق المدينة".
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

بوشيلين يعلن عن نجاحات في محيط أرتيموفسك

13:21 GMT 28.11.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن نجاح هجوم القوات المسلحة الروسية في محيط مدينة أرتيموفسك، والوضع قريب من تطويق المدينة.
وقال على قناة "روسيا 24": "لا يزال الوضع في أرتيموفسك صعبًا، لكن وحداتنا، ولا سيما وحدة فاغنر، تمضي قدمًا بالتأكيد، ليس فقط في المناطق المعلنة (سابقًا)، بل هناك أيضًا نجاح في محيط مدينة أرتيموفسك نفسها، يمكن القول إن الوضع قريب من تطويق المدينة".
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Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:37 GMT
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