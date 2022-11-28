https://sputnikarabic.ae/20221128/بوشيلين-يعلن-عن-نجاحات-في-محيط-أرتيموفسك-1070628222.html
بوشيلين يعلن عن نجاحات في محيط أرتيموفسك
بوشيلين يعلن عن نجاحات في محيط أرتيموفسك
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن نجاح هجوم القوات المسلحة الروسية في محيط مدينة أرتيموفسك، والوضع قريب من تطويق المدينة. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T13:21+0000
2022-11-28T13:21+0000
2022-11-28T13:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال على قناة "روسيا 24": "لا يزال الوضع في أرتيموفسك صعبًا، لكن وحداتنا، ولا سيما وحدة فاغنر، تمضي قدمًا بالتأكيد، ليس فقط في المناطق المعلنة (سابقًا)، بل هناك أيضًا نجاح في محيط مدينة أرتيموفسك نفسها، يمكن القول إن الوضع قريب من تطويق المدينة".
أخبار جمهورية دونيتسك
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
بوشيلين يعلن عن نجاحات في محيط أرتيموفسك
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن نجاح هجوم القوات المسلحة الروسية في محيط مدينة أرتيموفسك، والوضع قريب من تطويق المدينة.
وقال على قناة "روسيا 24": "لا يزال الوضع في أرتيموفسك صعبًا، لكن وحداتنا، ولا سيما وحدة فاغنر، تمضي قدمًا بالتأكيد، ليس فقط في المناطق المعلنة (سابقًا)، بل هناك أيضًا نجاح في محيط مدينة أرتيموفسك نفسها، يمكن القول إن الوضع قريب من تطويق المدينة".