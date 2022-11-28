https://sputnikarabic.ae/20221128/تايوان-ترصد-طائرة-مسيرة-هجومية-صينية-1070611539.html
تايوان ترصد طائرة مسيرة هجومية صينية
تايوان ترصد طائرة مسيرة هجومية صينية
أعلنت وزارة الدفاع بالجزيرة في تقرير يومي إن طائرة استطلاع هجومية عسكرية صينية مسيرة من طراز CH-4 كانت تقترب من تايوان. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T05:42+0000
2022-11-28T05:42+0000
2022-11-28T05:42+0000
رصد عسكري
أخبار تايوان
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وفقًا للبيانات المتاحة، خلال المناورات، عبرت الطائرة المسيرة لبعض الوقت ما يسمى بالخط المتوسط لمضيق تايوان في الجزء الشمالي منه.بشكل عام، رصدت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية أربع سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني وتسع طائرات في المنطقة المحاذية للجزيرة. وأكدت أن طائرتي استطلاع من طراز Y-8 دخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية. ورد الجيش التايواني بإرسال الدوريات الجوية وإنذارات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.كما رصدت تايوان في وقت سابق اقتراب سفن وطائرات لصينية من الجزيرة.
أخبار تايوان
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار تايوان
تايوان ترصد طائرة مسيرة هجومية صينية
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أعلنت وزارة الدفاع بالجزيرة في تقرير يومي إن طائرة استطلاع هجومية عسكرية صينية مسيرة من طراز CH-4 كانت تقترب من تايوان.
وفقًا للبيانات المتاحة، خلال المناورات، عبرت الطائرة المسيرة لبعض الوقت ما يسمى بالخط المتوسط لمضيق تايوان في الجزء الشمالي منه.
بشكل عام، رصدت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية أربع سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني وتسع طائرات في المنطقة المحاذية للجزيرة. وأكدت أن طائرتي استطلاع من طراز Y-8 دخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية. ورد الجيش التايواني بإرسال الدوريات الجوية وإنذارات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.
كما رصدت تايوان في وقت سابق اقتراب سفن وطائرات لصينية من الجزيرة.