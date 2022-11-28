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https://sputnikarabic.ae/20221128/توكاييف-مستعدون-للنظر-في-التحالف-الثلاثي-مع-روسيا-وأوزبكستان-1070634390.html
توكاييف: مستعدون للنظر في التحالف الثلاثي مع روسيا وأوزبكستان
توكاييف: مستعدون للنظر في التحالف الثلاثي مع روسيا وأوزبكستان
قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، إن بلاده مستعدة للنظر في مسألة التحالف الثلاثي مع روسيا وأوزبكستان، لكنه بحاجة إلى "فهم حيثيات الموضوع". 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T15:27+0000
2022-11-28T15:27+0000
روسيا
كازاخستان
تحالف
أوزباكستان
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وقال توكاييف في لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، في موسكو: "تحدث فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) اليوم عن الحاجة إلى إنشاء نوع من التحالف الثلاثي، وسيتصل برئيس أوزبكستان. نحتاج أيضًا إلى الخوض في هذا الموضوع، على الأقل بالنسبة لي... من أجل الوصول إلى النتائج والاتفاقيات المرجوة. نحن جاهزون لها من حيث المبدأ. ولما لا".هذا وأعرب توكاييف عن شعوره بالرضا عن مسار تطور العلاقات بين كازاخستان وروسيا.وقال توكاييف: "هناك كل الأسباب التي تجعلنا نشعر بالرضا عن الطريقة التي يتطور بها التعاون بين بلدينا، ولكن في نفس الوقت نحتاج إلى التطلع إلى الأمام، ولهذا السبب أتيت إلى هنا".
https://sputnikarabic.ae/20221128/بوتين-وتوكاييف-يعبران-عن-ارتياحهما-لتطور-العلاقات-بين-روسيا-وكازاخستان-1070625577.html
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روسيا, كازاخستان, تحالف, أوزباكستان
روسيا, كازاخستان, تحالف, أوزباكستان

توكاييف: مستعدون للنظر في التحالف الثلاثي مع روسيا وأوزبكستان

15:27 GMT 28.11.2022
© رئاسة جمهورية كازاخستانرئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© رئاسة جمهورية كازاخستان
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قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، إن بلاده مستعدة للنظر في مسألة التحالف الثلاثي مع روسيا وأوزبكستان، لكنه بحاجة إلى "فهم حيثيات الموضوع".
وقال توكاييف في لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، في موسكو: "تحدث فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) اليوم عن الحاجة إلى إنشاء نوع من التحالف الثلاثي، وسيتصل برئيس أوزبكستان. نحتاج أيضًا إلى الخوض في هذا الموضوع، على الأقل بالنسبة لي... من أجل الوصول إلى النتائج والاتفاقيات المرجوة. نحن جاهزون لها من حيث المبدأ. ولما لا".
هذا وأعرب توكاييف عن شعوره بالرضا عن مسار تطور العلاقات بين كازاخستان وروسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
بوتين وتوكاييف يعبران عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين روسيا وكازاخستان
12:10 GMT
وقال توكاييف: "هناك كل الأسباب التي تجعلنا نشعر بالرضا عن الطريقة التي يتطور بها التعاون بين بلدينا، ولكن في نفس الوقت نحتاج إلى التطلع إلى الأمام، ولهذا السبب أتيت إلى هنا".
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