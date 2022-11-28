https://sputnikarabic.ae/20221128/رئيسة-الحكومة-التونسية-تصل-إلى-الجزائر--1070626155.html
رئيسة الحكومة التونسية تصل إلى الجزائر في زيارة عمل رسمية
رئيسة الحكومة التونسية تصل إلى الجزائر في زيارة عمل رسمية
وصلت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، إلى الجزائر، اليوم الاثنين، في زيارة عمل رسمية. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T12:29+0000
2022-11-28T12:29+0000
2022-11-28T12:32+0000
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وقالت قناة "نسمة" التونسية إن الوزير الأول في الجزائر، أيمن بن عبد الرحمان، كان في استقبال بودن، وأضافت أن "مصالح الوزير الأول، ذكرت أن بودن تؤدي زيارة عمل تدوم يوما واحدا".يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيارات مكثفة أجرتها الجزائر خلال الفترة الأخيرة إلى الجارة تونس، في إطار تعميق العلاقات والتنسيق بشأن العديد من ملفات المنطقة.بحسب برلمانيين وخبراء، فإن الجزائر تستثمر في المواقف التونسية السياسية بشأن القضايا الإقليمية، إضافة لسعيها لمساندة تونس من الناحية الاقتصادية لعدم سقوطها في يد الجماعات الإرهابية، حسب أحد البرلمانيين الجزائريين.وتعيش تونس مرحلة استثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية في ظل ترقب للانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.مؤخرا، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في زيارة عمل بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، حظي لعمامرة خلالها باستقبال من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, الجزائر, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, الجزائر, العالم العربي
رئيسة الحكومة التونسية تصل إلى الجزائر في زيارة عمل رسمية
12:29 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 12:32 GMT 28.11.2022) تابعنا عبر
وصلت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، إلى الجزائر، اليوم الاثنين، في زيارة عمل رسمية.
وقالت قناة
"نسمة" التونسية إن الوزير الأول في الجزائر، أيمن بن عبد الرحمان، كان في استقبال بودن، وأضافت أن "مصالح الوزير الأول، ذكرت أن بودن تؤدي زيارة عمل تدوم يوما واحدا".
يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيارات مكثفة أجرتها الجزائر خلال الفترة الأخيرة إلى الجارة تونس، في إطار تعميق العلاقات والتنسيق بشأن العديد من ملفات المنطقة.
بحسب برلمانيين وخبراء، فإن الجزائر تستثمر في المواقف التونسية السياسية بشأن القضايا الإقليمية، إضافة لسعيها لمساندة تونس من الناحية الاقتصادية لعدم سقوطها في يد الجماعات الإرهابية، حسب أحد البرلمانيين الجزائريين.
وتعيش تونس مرحلة استثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية في ظل ترقب للانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
مؤخرا، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في زيارة عمل بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وحسب بيان
لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، حظي لعمامرة خلالها باستقبال من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد.