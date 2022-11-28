https://sputnikarabic.ae/20221128/رئيس-نقابة-مستوردي-الأغذية-الدولار-الجمركي-سيرفع-الأسعار-40-والخشية-على-إمكانية-الوصول-للغذاء-1070635159.html

رئيس نقابة مستوردي الأغذية: الدولار الجمركي سيرفع الأسعار 40% والخشية على إمكانية الوصول للغذاء

رئيس نقابة مستوردي الأغذية: الدولار الجمركي سيرفع الأسعار 40% والخشية على إمكانية الوصول للغذاء

يستعد اللبنانيون إلى ارتفاع إضافي في أسعار المواد الغذائية بعد اعتماد الحكومة اللبنانية استيفاء الرسوم الجمركية على أساس سعر صرف 15 ألف ليرة لبنانية مطلع الشهر... 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T15:40+0000

2022-11-28T15:40+0000

2022-11-28T15:40+0000

أخبار لبنان

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وتعمل السلطات اللبنانية على إعداد لوائح لتحديد البضائع والمواد الغذائية التي ستشملها الزيادة 10 أضعاف وسط حالة فوضى تامة في آليات التسعير في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية.في هذا الإطار، يقول رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، إن "الدولار الجمركي سيطبق على كل شيء ولن يعفى منه شيء، والدولار الجمركي هو كيفية احتساب قيمة الفاتورة من العملة الأجنبية لليرة اللبنانية".وأشار بحصلي إلى أنه "حتى الآن لا يوجد لدينا أي جواب من المعنيين حول ماهية الأصناف التي قد تعفى، ولدينا البند الثاني والذي هو 10% على الأصناف المستوردة والتي تصنع محليًا حتى هذه اللحظة ليس لدينا اللوائح ولا نعلم كيف سيطبق الدولار الجمركي بعد يومين ونأمل أن لا تحدث فوضى".وأوضح بحصلي أن "الدولار الجمركي 15 ألف ليرة لبنانية على سعر السوق السوداء 40 ألف ليرة لبنانية، وبالتالي الارتفاع سيكون تقريبًا بحدود 40%، إذا صنف يدفع رسمه الجمركي 10% سيرتفع حوالي 4% وإذا صنف يدفع 20% سيرتفع حوالي 8% وإذا صنف يدفع 35% سيرتفع حوالي 15% كل صنف له نسبة، وبالتالي الرسم الجمركي لكل صنف سعره سيرتفع حوالي 40% من هذا الرقم، ولا وجود لرقم واحد للارتفاع".كما ذكر أن "كل الحديث يدور عن سعر سوق ثابت على 40 ألف ليرة لبنانية وإذا حدث فلتان في سعر الصرف يعني أننا نتحدث عن تضخم أكبر"، لافتًا إلى أن "سعر السوق السوداء تتحكم به منصات وأيدي خفية لا نعرفها".وعن واقع الأمن الغذائي للبنانيين، قال بحصلي: "لا نريد التهويل لأن الغذاء موجود وبكميات وفيرة ولكن خشيتنا بالأمن الغذائي بعنصره الثاني وهو إمكانية الوصول إلى الغذاء وأن يشتري المواطن حاجته، لأن للأمن الغذائي ثلاثة عناصر وجود الغذاء والوصول إلى الغذاء وصحة الغذاء، نحن نستطيع أن نؤمن الغذاء ولا يوجد أي مشكلة في البضائع لأنها موجودة ولكن المشكلة هي إمكانية المواطن من الشراء في ظل غلاء الأسعار وهذا ما نتخوف منه".

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