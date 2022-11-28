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https://sputnikarabic.ae/20221128/رادار-روسي-يظهر-كفاءة-عالية-في-رصد-المدفعية-المعادية-1070615529.html
رادار روسي يظهر كفاءة عالية في رصد المدفعية المعادية
رادار روسي يظهر كفاءة عالية في رصد المدفعية المعادية
يكشف حساب إحدى محطات الرادار المضادة للبطارية "زوبارك" في منطقة العملية العسكرية الخاصة عن ما يصل إلى أربعة مواقع لمدفعية العدو يوميًا، وفقًا لفيديو نشرته... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T08:40+0000
2022-11-28T08:40+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتُظهر اللقطات المنشورة اليوم الإثنين انتشار منظومات رادار زوبارك في المواقع والتحضير للعمل، وكذلك نقل إحداثيات مواقع العدو المكتشفة.وقال قائد الرادار: "نكتشف من 3 إلى 4 أسلحة مدفعية معادية يوميًا، معظمها من مدافع الهاون، وراجمات الصواريخ، ومدافع الهاوتزر في كثير من الأحيان".وبينت وزارة الدفاع أن "الأداء العالي للرادار يجعل من الممكن تحديد إحداثيات جميع أسلحة العدو النارية حتى أثناء القصف المدفعي المكثف وإعطاء إحداثيات هذه الأسلحة وتدميرها قبل هروبها من مواقع إطلاق النار".
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

رادار روسي يظهر كفاءة عالية في رصد المدفعية المعادية

08:40 GMT 28.11.2022
© Photo / Rosoboronexportرادار بريما
رادار بريما - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© Photo / Rosoboronexport
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يكشف حساب إحدى محطات الرادار المضادة للبطارية "زوبارك" في منطقة العملية العسكرية الخاصة عن ما يصل إلى أربعة مواقع لمدفعية العدو يوميًا، وفقًا لفيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية.
وتُظهر اللقطات المنشورة اليوم الإثنين انتشار منظومات رادار زوبارك في المواقع والتحضير للعمل، وكذلك نقل إحداثيات مواقع العدو المكتشفة.
"يكتشف الرادار المقذوف أثناء تحليقه ويتتبعه لعدة ثوان ويرسل الموقع الدقيق على طول مسار المقذوف".
تدريبات المجندين في ساحة تدريب تشيباركول في منطقة تشيليابنسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال قائد الرادار: "نكتشف من 3 إلى 4 أسلحة مدفعية معادية يوميًا، معظمها من مدافع الهاون، وراجمات الصواريخ، ومدافع الهاوتزر في كثير من الأحيان".
رادار "زوبارك" مخصص لاستطلاع مواقع مدفعية العدو والسيطرة على النيران، وحساب مسارات القذائف والصواريخ، وتعديل مسار النيران الصديقة، ومراقبة المجال الجوي.
وبينت وزارة الدفاع أن "الأداء العالي للرادار يجعل من الممكن تحديد إحداثيات جميع أسلحة العدو النارية حتى أثناء القصف المدفعي المكثف وإعطاء إحداثيات هذه الأسلحة وتدميرها قبل هروبها من مواقع إطلاق النار".
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