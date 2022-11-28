https://sputnikarabic.ae/20221128/رادار-روسي-يظهر-كفاءة-عالية-في-رصد-المدفعية-المعادية-1070615529.html

رادار روسي يظهر كفاءة عالية في رصد المدفعية المعادية

رادار روسي يظهر كفاءة عالية في رصد المدفعية المعادية

يكشف حساب إحدى محطات الرادار المضادة للبطارية "زوبارك" في منطقة العملية العسكرية الخاصة عن ما يصل إلى أربعة مواقع لمدفعية العدو يوميًا، وفقًا لفيديو نشرته... 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T08:40+0000

2022-11-28T08:40+0000

2022-11-28T08:40+0000

رصد عسكري

روسيا

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وتُظهر اللقطات المنشورة اليوم الإثنين انتشار منظومات رادار زوبارك في المواقع والتحضير للعمل، وكذلك نقل إحداثيات مواقع العدو المكتشفة.وقال قائد الرادار: "نكتشف من 3 إلى 4 أسلحة مدفعية معادية يوميًا، معظمها من مدافع الهاون، وراجمات الصواريخ، ومدافع الهاوتزر في كثير من الأحيان".وبينت وزارة الدفاع أن "الأداء العالي للرادار يجعل من الممكن تحديد إحداثيات جميع أسلحة العدو النارية حتى أثناء القصف المدفعي المكثف وإعطاء إحداثيات هذه الأسلحة وتدميرها قبل هروبها من مواقع إطلاق النار".

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رصد عسكري, روسيا