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https://sputnikarabic.ae/20221128/سبروت-إس-دي-إم---1-الروسية-دبابة-برمائية-خفيفة-بقوة-نيرانية-هائلة-1070639967.html
"سبروت إس دي إم - 1" الروسية... دبابة برمائية خفيفة بقوة نيرانية هائلة
"سبروت إس دي إم - 1" الروسية... دبابة برمائية خفيفة بقوة نيرانية هائلة
تتميز دبابة "سبروت إس دي إم – 1" بمواصفات رئيسية تحتاجها أي دبابة حديثة وهي التدريع والقوة النيرانية الهائلة والقدرة على عبور الموانع المائية إضافة إلى قدرات... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
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2022-11-28T17:28+0000
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تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن روسيا تحتل المرتبة الأولى عالميا في حجم قوة الدبابات في جيشها، مشيرا إلى أنها تضم أكثر من 12 ألف دبابة.
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انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика
انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика

"سبروت إس دي إم - 1" الروسية... دبابة برمائية خفيفة بقوة نيرانية هائلة

17:28 GMT 28.11.2022
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تتميز دبابة "سبروت إس دي إم – 1" بمواصفات رئيسية تحتاجها أي دبابة حديثة وهي التدريع والقوة النيرانية الهائلة والقدرة على عبور الموانع المائية إضافة إلى قدرات مناورة عالية.
تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن روسيا تحتل المرتبة الأولى عالميا في حجم قوة الدبابات في جيشها، مشيرا إلى أنها تضم أكثر من 12 ألف دبابة.
سبروت إس دي إم - 1 الروسية... دبابة برمائية خفيفة بقوة نيرانية هائلة - سبوتنيك عربي
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