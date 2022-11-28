https://sputnikarabic.ae/20221128/ستولتنبرغ-يشكر-رومانيا-على-تصدير-ملايين-الأطنان-من-أوكرانيا-1070637386.html

ستولتنبرغ يشكر رومانيا على "تصدير ملايين الأطنان من أوكرانيا"

ستولتنبرغ يشكر رومانيا على "تصدير ملايين الأطنان من أوكرانيا"

ارتكب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خطأً آخر خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الاثنين، مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في بوخارست، وشكره على "تصدير... 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T16:39+0000

2022-11-28T16:39+0000

2022-11-28T16:39+0000

الناتو

أخبار أوكرانيا

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وخاطب ستولتنبرغ يوهانيس بالقول: "بصفتك جارًا لأوكرانيا، فقد أظهرت كرم الضيافة لأكثر من 1.5 مليون لاجئ وتسهيل تصدير ملايين الأطنان من أوكرانيا".تعيد هذه الحادثة للأذهان هفوات الرئيس الأمريكي جو بايدن الكثيرة أثناء خطاباته الأخيرة.واعترف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن الدعم العسكري والمالي الغربي لكييف يكلف مجتمعهم غالياً، لكن هذا الدعم مطلوب.وقال ستولتنبرغ يوم أمس الأحد في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاغ"، إنومع ذلك على الدول الأوروبية على الرغم من هذا الثمن أن تستمر في تزويد كييف بالإمدادات العسكرية لأن أفضل طريقة للحفاظ على السلام هي دعم أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221116/صحيفة-الناتو-يبدأ-البحث-عن-خليفة-ستولتنبرغ-في-فبراير-المقبل-1070252753.html

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الناتو, أخبار أوكرانيا