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https://sputnikarabic.ae/20221128/ستولتنبرغ-يشكر-رومانيا-على-تصدير-ملايين-الأطنان-من-أوكرانيا-1070637386.html
ستولتنبرغ يشكر رومانيا على "تصدير ملايين الأطنان من أوكرانيا"
ستولتنبرغ يشكر رومانيا على "تصدير ملايين الأطنان من أوكرانيا"
ارتكب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خطأً آخر خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الاثنين، مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في بوخارست، وشكره على "تصدير... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T16:39+0000
2022-11-28T16:39+0000
الناتو
أخبار أوكرانيا
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وخاطب ستولتنبرغ يوهانيس بالقول: "بصفتك جارًا لأوكرانيا، فقد أظهرت كرم الضيافة لأكثر من 1.5 مليون لاجئ وتسهيل تصدير ملايين الأطنان من أوكرانيا".تعيد هذه الحادثة للأذهان هفوات الرئيس الأمريكي جو بايدن الكثيرة أثناء خطاباته الأخيرة.واعترف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن الدعم العسكري والمالي الغربي لكييف يكلف مجتمعهم غالياً، لكن هذا الدعم مطلوب.وقال ستولتنبرغ يوم أمس الأحد في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاغ"، إنومع ذلك على الدول الأوروبية على الرغم من هذا الثمن أن تستمر في تزويد كييف بالإمدادات العسكرية لأن أفضل طريقة للحفاظ على السلام هي دعم أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221116/صحيفة-الناتو-يبدأ-البحث-عن-خليفة-ستولتنبرغ-في-فبراير-المقبل-1070252753.html
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الناتو, أخبار أوكرانيا
الناتو, أخبار أوكرانيا

ستولتنبرغ يشكر رومانيا على "تصدير ملايين الأطنان من أوكرانيا"

16:39 GMT 28.11.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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ارتكب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خطأً آخر خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الاثنين، مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في بوخارست، وشكره على "تصدير ملايين الأطنان من أوكرانيا".
وخاطب ستولتنبرغ يوهانيس بالقول: "بصفتك جارًا لأوكرانيا، فقد أظهرت كرم الضيافة لأكثر من 1.5 مليون لاجئ وتسهيل تصدير ملايين الأطنان من أوكرانيا".
ثم استدرك ستولتنبرغ: "تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، من أجل التخفيف من أزمة الغذاء العالمية، كما تقدم دعمًا عسكريًا كبيرًا لأوكرانيا".
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
صحيفة: "الناتو" يبدأ البحث عن خليفة ستولتنبرغ في فبراير المقبل
16 نوفمبر, 16:34 GMT
تعيد هذه الحادثة للأذهان هفوات الرئيس الأمريكي جو بايدن الكثيرة أثناء خطاباته الأخيرة.
واعترف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن الدعم العسكري والمالي الغربي لكييف يكلف مجتمعهم غالياً، لكن هذا الدعم مطلوب.
وقال ستولتنبرغ يوم أمس الأحد في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاغ"، إن
"ارتفاع فواتير الغذاء والكهرباء يعني أوقاتا عصيبة للعديد من الأسر في أوروبا".
ومع ذلك على الدول الأوروبية على الرغم من هذا الثمن أن تستمر في تزويد كييف بالإمدادات العسكرية لأن أفضل طريقة للحفاظ على السلام هي دعم أوكرانيا.
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