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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221128/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-حمولة-عسكرية-أوكرانية-ويكبد-العدو-خسائر-فادحة-1070622039.html
سلاح الجو الروسي يستهدف حمولة عسكرية أوكرانية ويكبد العدو خسائر فادحة
سلاح الجو الروسي يستهدف حمولة عسكرية أوكرانية ويكبد العدو خسائر فادحة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تدمير حمولة عسكرية أوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك أثناء نقلها عبر خط السكك الحديدية، حيث تم القضاء على 100... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T11:23+0000
2022-11-28T11:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وتم استخدام أسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية لاستهداف تجمع القوى البشرية والآليات العسكرية للواء الدبابات السابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة محطة مويسيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك مما أسفر عن تدمير 8 عربات مدرعة و5 مركبات، بالإضافة إلى القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني أثناء نقل إمدادات عسكرية منقولة عبر السكك الحديدية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

سلاح الجو الروسي يستهدف حمولة عسكرية أوكرانية ويكبد العدو خسائر فادحة

11:23 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 11:25 GMT 28.11.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تدمير حمولة عسكرية أوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك أثناء نقلها عبر خط السكك الحديدية، حيث تم القضاء على 100 عسكري أوكراني مع آلياتهم.
وتم استخدام أسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية لاستهداف تجمع القوى البشرية والآليات العسكرية للواء الدبابات السابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة محطة مويسيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك مما أسفر عن تدمير 8 عربات مدرعة و5 مركبات، بالإضافة إلى القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني أثناء نقل إمدادات عسكرية منقولة عبر السكك الحديدية.
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Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:17 GMT
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