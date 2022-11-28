https://sputnikarabic.ae/20221128/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-حمولة-عسكرية-أوكرانية-ويكبد-العدو-خسائر-فادحة-1070622039.html
سلاح الجو الروسي يستهدف حمولة عسكرية أوكرانية ويكبد العدو خسائر فادحة
سلاح الجو الروسي يستهدف حمولة عسكرية أوكرانية ويكبد العدو خسائر فادحة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تدمير حمولة عسكرية أوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك أثناء نقلها عبر خط السكك الحديدية، حيث تم القضاء على 100... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T11:23+0000
2022-11-28T11:23+0000
2022-11-28T11:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وتم استخدام أسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية لاستهداف تجمع القوى البشرية والآليات العسكرية للواء الدبابات السابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة محطة مويسيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك مما أسفر عن تدمير 8 عربات مدرعة و5 مركبات، بالإضافة إلى القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني أثناء نقل إمدادات عسكرية منقولة عبر السكك الحديدية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
سلاح الجو الروسي يستهدف حمولة عسكرية أوكرانية ويكبد العدو خسائر فادحة
11:23 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 11:25 GMT 28.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تدمير حمولة عسكرية أوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك أثناء نقلها عبر خط السكك الحديدية، حيث تم القضاء على 100 عسكري أوكراني مع آلياتهم.
وتم استخدام أسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية لاستهداف تجمع القوى البشرية والآليات العسكرية للواء الدبابات السابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة محطة مويسيفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك مما أسفر عن تدمير 8 عربات مدرعة و5 مركبات، بالإضافة إلى القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني أثناء نقل إمدادات عسكرية منقولة عبر السكك الحديدية.