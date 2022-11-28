https://sputnikarabic.ae/20221128/سلطات-مالي-تعلن-تحرير-10-رهائن-واعتقال-4-مشتبه-بهم-يحملون-الجنسية-الفرنسية-1070620794.html
سلطات مالي تعلن تحرير 10 رهائن واعتقال 4 مشتبه بهم يحملون الجنسية الفرنسية
سلطات مالي تعلن تحرير 10 رهائن واعتقال 4 مشتبه بهم يحملون الجنسية الفرنسية
أعلنت وزارة الأمن والحماية المدنية في مالي، تنفيذ عملية أمنية بضواحي العاصمة باماكو، أسفرت عن إطلاق سراح 10 رهائن، بينهم نساء وأطفال؛ وإلقاء القبض على 4 مشتبه... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T10:50+0000
2022-11-28T10:50+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيان الوزارة: "في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تدخلت وحدة خاصة من قوى الأمن، لإطلاق سراح رهائن كانوا محتجزين في ميسابوغو بالقرب من مستشفى مالي؛ والقبض على أعضاء مجموعة من المجرمين ومهربي المخدرات".وأضاف، "سمحت هذه العملية بالإفراج عن 10 رهائن، بينهم ثلاث نساء وستة أطفال؛ بالإضافة إلى اعتقال 4 مجرمين، بينهم مواطن فرنسي – سنغالي، وآخر فرنسي – مالي، وإثنين فرنسيين".وأشار البيان إلى أن "عملية احتجاز الرهائن وقعت، في 18 نوفمبر الجاري، وطلب المحتجزين فدية قدرها 900 مليون فرنك أفريقي، أو تقديم معلومات تتيح تحديد مكان الكوكايين، الذي ضبطته وصادرته مصلحة الجمارك المالية".
https://sputnikarabic.ae/20221121/الحكومة-الانتقالية-في-مالي-تحظر-أنشطة-المنظمات-غير-الحكومية-المدعومة-من-فرنسا-1070405330.html
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أخبار مالي, العالم
سلطات مالي تعلن تحرير 10 رهائن واعتقال 4 مشتبه بهم يحملون الجنسية الفرنسية
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أعلنت وزارة الأمن والحماية المدنية في مالي، تنفيذ عملية أمنية بضواحي العاصمة باماكو، أسفرت عن إطلاق سراح 10 رهائن، بينهم نساء وأطفال؛ وإلقاء القبض على 4 مشتبه بهم يحملون الجنسية الفرنسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيان الوزارة: "في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تدخلت وحدة خاصة من قوى الأمن، لإطلاق سراح رهائن كانوا محتجزين في ميسابوغو بالقرب من مستشفى مالي؛ والقبض على أعضاء مجموعة من المجرمين ومهربي المخدرات".
وأضاف، "سمحت هذه العملية بالإفراج عن 10 رهائن، بينهم ثلاث نساء وستة أطفال؛ بالإضافة إلى اعتقال 4 مجرمين، بينهم مواطن فرنسي – سنغالي، وآخر فرنسي – مالي، وإثنين فرنسيين".
وأشار البيان إلى أن "عملية احتجاز الرهائن وقعت، في 18 نوفمبر الجاري، وطلب المحتجزين فدية قدرها 900 مليون فرنك أفريقي، أو تقديم معلومات تتيح تحديد مكان الكوكايين، الذي ضبطته وصادرته مصلحة الجمارك المالية".