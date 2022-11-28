https://sputnikarabic.ae/20221128/سوق-واقف-القطري-يحتضن-مشجعي-كأس-العالم-فيديو-1070643510.html
سوق "واقف" القطري يحتضن مشجعي كأس العالم... فيديو
سوق "واقف" القطري يحتضن مشجعي كأس العالم... فيديو
أصبح سوق "واقف" أحد مقاصد زوار قطر باعتباره أحد أهم المعالم السياحية في مدينة الدوحة، حيث يتوجه الكثيرون من مشجعي كرة القدم، الذي حضروا لمشاهدة كأس العالم قطر... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T20:20+0000
2022-11-28T20:20+0000
2022-11-28T20:20+0000
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كاميرا "سبوتنيك" زارت السوق ورصدت وجود الكثير من الجنسيات في السوق، بعضهم يرتدي الملابس التقليدية العربية لكنها بأعلام بلادهم.ويوجد في السوق عدد من المطاعم التي تقدم أطباقا مختلفة تناسب أذواق الجنسيات التي تزور السوق، وكذلك هناك جانب فيه ملصقات لأشهر لاعبي كرة القدم يمكن التقاط الصور بجوارها، ومجسمات لنجوم كرة القدم التاريخين أمثال ماردونا وبيليه.يعد سوق "واقف" أحد أقدم الأسواق في المنطقة العربية، إذ يمتد تاريخه لأكثر من 250 عاما، وجرى تجديد السوق في عام 2004، وتبلغ مساحته التي تخطت الـ20 ألف متر مربع، وتمت المحافظة على الطابع التراثي له، حيث يضم أكثر من 1200 محل.
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم العربي, رياضة
العالم العربي, أخبار العالم العربي, رياضة
سوق "واقف" القطري يحتضن مشجعي كأس العالم... فيديو
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أصبح سوق "واقف" أحد مقاصد زوار قطر باعتباره أحد أهم المعالم السياحية في مدينة الدوحة، حيث يتوجه الكثيرون من مشجعي كرة القدم، الذي حضروا لمشاهدة كأس العالم قطر 2022، إلى هذا السوق.
كاميرا "سبوتنيك
" زارت السوق ورصدت وجود الكثير من الجنسيات في السوق، بعضهم يرتدي الملابس التقليدية العربية لكنها بأعلام بلادهم.
ويوجد في السوق عدد من المطاعم التي تقدم أطباقا مختلفة تناسب أذواق الجنسيات التي تزور السوق، وكذلك هناك جانب فيه ملصقات لأشهر لاعبي كرة القدم يمكن التقاط الصور بجوارها، ومجسمات لنجوم كرة القدم التاريخين أمثال ماردونا وبيليه.
يعد سوق "واقف" أحد أقدم الأسواق في المنطقة العربية، إذ يمتد تاريخه لأكثر من 250 عاما، وجرى تجديد السوق في عام 2004، وتبلغ مساحته التي تخطت الـ20 ألف متر مربع، وتمت المحافظة على الطابع التراثي له، حيث يضم أكثر من 1200 محل.