https://sputnikarabic.ae/20221128/شركة-آبل-تهدد-بحجب-تطبيق-تويتر-من-متجرها-1070645821.html
شركة آبل تهدد بحجب تطبيق "تويتر" من متجرها
شركة آبل تهدد بحجب تطبيق "تويتر" من متجرها
أعلن مدير شركة "تويتر" إيلون ماسك أن شركة "آبل" هددت بحجب تطبيق "تويتر" من متجر التطبيقات الخاص بها."آب ستور". 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T23:30+0000
2022-11-28T23:30+0000
2022-11-28T23:30+0000
إيلون ماسك
تويتر
شركة آبل
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وقال ماسك في تغريدة على "تويتر" إلى أن "آبل أوقفت الإعلانات على "تويتر"، متسائلا: "هل يكرهون حرية التعبير في أمريكا؟".ووجه سؤالا إلى المستخدمين، "هل تعرفون أن "آبل" تفرض ضريبة نسبتها 30% على كل ما تشترونه في "آب ستور"؟.هذا وتثار حالة من الجدل حول موقع تويتر بعد أن أكمل إيلون ماسك الاستحواذ على الشركة، حيث أفادت أخبار العالم عن موجة من الاستقالات، بالإضافة إلى تسريح العمال بشكل جماعي فوضوي.
https://sputnikarabic.ae/20221128/البيت-الأبيض-يتابع-عن-كثب-موقع-تويتر-1070645702.html
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إيلون ماسك, تويتر, شركة آبل
إيلون ماسك, تويتر, شركة آبل
شركة آبل تهدد بحجب تطبيق "تويتر" من متجرها
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أعلن مدير شركة "تويتر" إيلون ماسك أن شركة "آبل" هددت بحجب تطبيق "تويتر" من متجر التطبيقات الخاص بها."آب ستور".
وقال ماسك في تغريدة على "تويتر" إلى أن "آبل أوقفت الإعلانات على "تويتر"، متسائلا: "هل يكرهون حرية التعبير في أمريكا
؟".
وأضاف في تغريدة أخرى، أن "آبل" هددت كذلك بإبعاد "تويتر" من "آب ستور"، لكنها لم تطلعنا على السبب".
ووجه سؤالا إلى المستخدمين، "هل تعرفون أن "آبل" تفرض ضريبة نسبتها 30% على كل ما تشترونه في "آب ستور"؟.
هذا وتثار حالة من الجدل حول موقع تويتر بعد أن أكمل إيلون ماسك الاستحواذ على الشركة، حيث أفادت أخبار العالم عن موجة من الاستقالات، بالإضافة إلى تسريح العمال بشكل جماعي فوضوي.