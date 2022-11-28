https://sputnikarabic.ae/20221128/صحيفة-كييف-خططت-للاستيلاء-العسكري-على-شبه-جزيرة-القرم-في-عام-2023-1070622664.html
صحيفة: كييف خططت للاستيلاء العسكري على شبه جزيرة القرم في عام 2023
صحيفة: كييف خططت للاستيلاء العسكري على شبه جزيرة القرم في عام 2023
كانت سلطات كييف تستعد لعملية عسكرية لإعادة شبه جزيرة القرم في عام 2023، حسبما ذكرت صحيفة "إيكونوميست". 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T11:45+0000
2022-11-28T11:45+0000
2022-11-28T11:45+0000
كييف
روسيا
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أدلى ميخائيل زابرودسكي، نائب رئيس لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع، ببيان حول استيلاء أوكرانيا على القرم المخطط له مسبقًا.ويشير المنشور إلى أن "الجنرال يصر على أن عملية إعادة شبه جزيرة القرم ليست ممكنة فحسب، بل يجري الإعداد لها لعام 2023".لم يذكر زابرودسكي التاريخ الدقيق "لبداية الغزو". وأشار المنشور، نقلاً عن مصادر في الجيش الأوكراني، إلى أن "سلطات كييف لم تتخل بعد عن نيتها إعادة الأراضي التي انفصلت عن البلاد والتي تنتمي الآن إلى روسيا".وأعلن فلاديمير زيلينسكي عن إمكانية إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا بطريقة سلمية.
كييف
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كييف, روسيا
صحيفة: كييف خططت للاستيلاء العسكري على شبه جزيرة القرم في عام 2023
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كانت سلطات كييف تستعد لعملية عسكرية لإعادة شبه جزيرة القرم في عام 2023، حسبما ذكرت صحيفة "إيكونوميست".
أدلى ميخائيل زابرودسكي، نائب رئيس لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع، ببيان حول استيلاء أوكرانيا على القرم المخطط له مسبقًا.
لم يذكر زابرودسكي التاريخ الدقيق "لبداية الغزو". وأشار المنشور، نقلاً عن مصادر في الجيش الأوكراني، إلى أن "سلطات كييف لم تتخل بعد عن نيتها إعادة الأراضي التي انفصلت عن البلاد والتي تنتمي الآن إلى روسيا".
وأعلن فلاديمير زيلينسكي عن إمكانية إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا بطريقة سلمية.