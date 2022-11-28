عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221128/صفارات-الإنذار-تدوي-في-ثلاث-مناطق-بأوكرانيا-1070645934.html
صفارات الإنذار تدوي في ثلاث مناطق بأوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في ثلاث مناطق بأوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في ثلاث مناطق بأوكرانيا، ليل الاثنين/الثلاثاء. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T23:53+0000
2022-11-28T23:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068836008_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be1da0b1a4e57c9b47d2387264d2a088.jpg
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت التحذيرات في دنيبروبتروفسك، بولتافا، وخاركوف.في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية بأنه بسبب الضربات الروسية تم إلغاء تنشيط جميع محطات الطاقة النووية ومعظم محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية مؤقتا، وترك غالبية مستهلكي الطاقة الكهربائية بدون كهرباء.في اليوم التالي، أفادت الوزارة أنه تمت استعادة إمدادات الطاقة لمنشآت البنية التحتية الحيوية.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، تم توجيه ضربة كبيرة لنظام القيادة والسيطرة العسكرية لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة؛ تم قصف جميع المرافق المخصصة.وقالت الوزارة إنه لم تكن هناك ضربات على كييف وأن الدمار الذي لحق بالمدينة جاء نتيجة سقوط صواريخ دفاع جوي منتشرة في مناطق سكنية بالعاصمة الأوكرانية.تم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20221128/بوشيلين-يعلن-عن-نجاحات-في-محيط-أرتيموفسك-1070628222.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068836008_180:0:828:486_1920x0_80_0_0_000e657f126dbb2639cea6e4177bfc9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في ثلاث مناطق بأوكرانيا

23:53 GMT 28.11.2022
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
تابعنا عبرTelegram
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في ثلاث مناطق بأوكرانيا، ليل الاثنين/الثلاثاء.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت التحذيرات في دنيبروبتروفسك، بولتافا، وخاركوف.
في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية بأنه بسبب الضربات الروسية تم إلغاء تنشيط جميع محطات الطاقة النووية ومعظم محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية مؤقتا، وترك غالبية مستهلكي الطاقة الكهربائية بدون كهرباء.
في اليوم التالي، أفادت الوزارة أنه تمت استعادة إمدادات الطاقة لمنشآت البنية التحتية الحيوية.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، تم توجيه ضربة كبيرة لنظام القيادة والسيطرة العسكرية لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة؛ تم قصف جميع المرافق المخصصة.
وقالت الوزارة إنه لم تكن هناك ضربات على كييف وأن الدمار الذي لحق بالمدينة جاء نتيجة سقوط صواريخ دفاع جوي منتشرة في مناطق سكنية بالعاصمة الأوكرانية.
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوشيلين يعلن عن نجاحات في محيط أرتيموفسك
13:21 GMT
تم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала