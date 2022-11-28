https://sputnikarabic.ae/20221128/صفارات-الإنذار-تدوي-في-ثلاث-مناطق-بأوكرانيا-1070645934.html

صفارات الإنذار تدوي في ثلاث مناطق بأوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في ثلاث مناطق بأوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في ثلاث مناطق بأوكرانيا، ليل الاثنين/الثلاثاء. 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T23:53+0000

2022-11-28T23:53+0000

2022-11-28T23:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت التحذيرات في دنيبروبتروفسك، بولتافا، وخاركوف.في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية بأنه بسبب الضربات الروسية تم إلغاء تنشيط جميع محطات الطاقة النووية ومعظم محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية مؤقتا، وترك غالبية مستهلكي الطاقة الكهربائية بدون كهرباء.في اليوم التالي، أفادت الوزارة أنه تمت استعادة إمدادات الطاقة لمنشآت البنية التحتية الحيوية.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، تم توجيه ضربة كبيرة لنظام القيادة والسيطرة العسكرية لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة؛ تم قصف جميع المرافق المخصصة.وقالت الوزارة إنه لم تكن هناك ضربات على كييف وأن الدمار الذي لحق بالمدينة جاء نتيجة سقوط صواريخ دفاع جوي منتشرة في مناطق سكنية بالعاصمة الأوكرانية.تم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".

https://sputnikarabic.ae/20221128/بوشيلين-يعلن-عن-نجاحات-في-محيط-أرتيموفسك-1070628222.html

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