https://sputnikarabic.ae/20221128/طهران-تؤكد-عدم-تعاونها-مع-أي-لجنة-تقصي-حقائق-أجنبية-عن-حقوق-الإنسان-1070620937.html
طهران تؤكد عدم تعاونها مع أي لجنة تقصي حقائق أجنبية عن حقوق الإنسان
طهران تؤكد عدم تعاونها مع أي لجنة تقصي حقائق أجنبية عن حقوق الإنسان
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لن يكون هناك أي تعاون مع أي لجنة تقصي حقائق أجنبية، بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في أعقاب تبني مجلس حقوق الإنسان... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T11:09+0000
2022-11-28T11:09+0000
2022-11-28T11:09+0000
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068579524_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_76be4006d94231a3bcd3546a06d1d524.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادته الصحفية الأسبوعية اليوم الاثنين، إنه "لن يكون هناك أي تعاون لنا مع أي لجنة تقصي حقائق أجنبية بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد".وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "القوات الأمنية الإيرانية ألقت القبض على عدد من مواطني الدول الغربية لدورهم في إثارة أعمال الشغب وتأجيج الاحتجاجات بإيران".من جانبها، رفضت الخارجية الإيرانية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتشكيل آلية للتحقيق في الاحتجاجات الأخيرة في إيران، معتبره أنه بمثابة "تدخل" في الشؤون الداخلية.وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية، مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد.وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية بدعوى "قمع الاحتجاجات"، إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.وتشهد إيران منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوة من "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068579524_169:0:2681:1884_1920x0_80_0_0_2d53a0d23565a87a9f4030cd6c82996a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
طهران تؤكد عدم تعاونها مع أي لجنة تقصي حقائق أجنبية عن حقوق الإنسان
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لن يكون هناك أي تعاون مع أي لجنة تقصي حقائق أجنبية، بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في أعقاب تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا بالتحقيق في "الانتهاكات" المزعومة بإيران خلال الاحتجاجات الأخيرة.
طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادته الصحفية الأسبوعية اليوم الاثنين، إنه "لن يكون هناك أي تعاون لنا مع أي لجنة تقصي حقائق أجنبية بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد".
وأضاف كنعاني: "ندين ونستنكر بأشد العبارات دعوات تقصي الحقائق بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران"، وفي سياق متصل، أكد كنعاني أن "إيران لديها معلومات دقيقة تؤكد ضلوع الولايات المتحدة ودول غربية في تأجيج الاحتجاجات ببلادنا".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "القوات الأمنية الإيرانية ألقت القبض على عدد من مواطني الدول الغربية لدورهم في إثارة أعمال الشغب وتأجيج الاحتجاجات بإيران".
من جانبها، رفضت الخارجية الإيرانية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
، بتشكيل آلية للتحقيق في الاحتجاجات الأخيرة في إيران، معتبره أنه بمثابة "تدخل" في الشؤون الداخلية.
وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية، مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد.
وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية بدعوى "قمع الاحتجاجات"، إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.
وتشهد إيران منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوة من "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.