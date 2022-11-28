https://sputnikarabic.ae/20221128/طهران-تستدعي-سفير-برلين-لديها-احتجاجا-على-تصريحات-مسؤولين-ألمان-معادية-لإيران-1070613484.html

طهران تستدعي سفير برلين لديها احتجاجا على تصريحات مسؤولين ألمان "معادية" لإيران

طهران تستدعي سفير برلين لديها احتجاجا على تصريحات مسؤولين ألمان "معادية" لإيران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الألماني لدى طهران، وسلمته مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة" على خلفية تصريحات مسؤولين ألمان حول حالة حقوق الإنسان في إيران. 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T07:40+0000

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طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الاثنين إن "المدير العام لشؤون غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية، استدعى اليوم سفير ألمانيا لدى طهران، وسلمه احتجاجا شديد اللهجة على خلفية التصريحات غير المسؤولة للمسؤولين الألمان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وحذر الدبلوماسي الإيراني من "التداعيات السلبية لهذه التصريحات والإجراءات غير البناءة على مستقبل العلاقات بين البلدين"، مؤكدا أن "الدول التي انتهكت الاتفاق النووي وخاصة ألمانيا التي انتهكت حقوق الشعب الإيراني ليس في مكان يسمح لها طرح نظريات حول حقوق الإنسان في إيران".وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دعت مندوبة إيران في مجلس حقوق الإنسان، فروزندة وديعتي، وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بربوك، إلى توجيه انتباهها إلى المحتجين السلميين في شوارع بلادها "الذين يطالبون بالعدالة الاجتماعية ويتم قمعهم بوحشية من قبل الشرطة الألمانية"، على حد قول وديعتي.ووقتها، أوضحت وكالة "إرنا" أن وديعتي اعتبرت أن "ألمانيا لا تمتلك أهلية التحدث عن حقوق النساء والفتيات الإيرانيات"، وذلك في سياق ردها على القرار المناهض لإيران الذي صدر في هذا الاجتماع وردا على كلام وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك.ووجهت وديعتي حديثها لوزيرة الخارجية الألمانية قائلة: "السيدة الوزيرة! نفس النساء والفتيات الإيرانيات اللاتي أصبحن أكثر أهمية بالنسبة لك من شعبك هذه الأيام ما زلن يشهدن آلام ومعاناة أحبائهن ضحايا أسلحتكم الكيماوية والعقوبات الأحادية والإرهاب".وكانت الخارجية الإيرانية، قد أعربت عن رفض طهران لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتشكيل آلية للتحقيق في الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، معتبرة أنه بمثابة "تدخل" في الشؤون الداخلية.

https://sputnikarabic.ae/20221125/إيران-تدعو-ألمانيا-إلى-توجيه-انتباهها-إلى-محتجيها-السلميين-1070525278.html

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