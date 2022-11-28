https://sputnikarabic.ae/20221128/عمدة-كييف-يدعو-سكان-العاصمة-للاستعداد-لسيناريوهات-الإخلاء-1070613736.html

عمدة كييف يدعو سكان العاصمة للاستعداد لسيناريوهات الإخلاء

عمدة كييف يدعو سكان العاصمة للاستعداد لسيناريوهات الإخلاء

لم يستبعد عمدة كييف فيتالي كليتشكو اليوم الاثنين الإخلاء الجزئي للسكان إلى الضواحي في حالة حدوث أسوأ سيناريو ممكن فيما يخص وضع إمدادات الطاقة الكهربائية. 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T08:11+0000

2022-11-28T08:11+0000

2022-11-28T08:11+0000

أخبار أوكرانيا

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ونقلت وكالة "أر بي كي" الأوكرانية عن كليتشكو قوله: "يجب أن نكون مستعدين لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك السيئة منها، وبالتالي كل واحد مننا لديه خوارزمية الإجراءات حتى في حال الإخلاء، حيث لا أستبعد أسوأ الاحتمالات، ولن يكون هناك إخلاء كامل، بل ربما جزئي، ولكن لا يمكن تسميته إخلاء، هذا نقل مؤقت لفئات معينة من الناس إلى الضواحي، حيث يمكن أن تكون هناك خدمات".وفي حالة حدوث سيناريو سيئ، سيكون من الجيد إذا أتيحت للجميع الفرصة إما للذهاب إلى منازلهم في الضواحي حيث توجد مصادر المياه والمواقد أو الذهاب إلى أحد المعارف".ولم يستبعد كليتشكو استمرار تقنين التيار الكهربائي في المدينة حتى فصل الربيع.وأردف: "نحاول استعادة كل شيء بأسرع ما يمكن، والتحول إلى جداول زمنية واضحة حتى لا تكون هناك مفاجآت، ثم ننتقل إلى إمداد مستمر بالكهرباء، ولكن يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن انقطاع التيار الكهربائي يمكن أن يستمر حتى الربيع".وأفادت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكروإنيرغو"، يوم أمس الأحد، أن عجز قطاع الطاقة الأوكراني يبلغ حاليًا 20%.وقالت "أوكروإنيرغو" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "يغطي منتجو الكهرباء ما يقرب من 80% من احتياجات الاستهلاك التي تتزايد تدريجيًا بسبب الطقس البارد، ويستمر نظام التقنين الكهربائي في العمل بسبب نقص الطاقة، والذي يبلغ الآن نحو 20%".

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