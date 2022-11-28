عربي
https://sputnikarabic.ae/20221128/عمدة-كييف-يدعو-سكان-العاصمة-للاستعداد-لسيناريوهات-الإخلاء-1070613736.html
عمدة كييف يدعو سكان العاصمة للاستعداد لسيناريوهات الإخلاء
عمدة كييف يدعو سكان العاصمة للاستعداد لسيناريوهات الإخلاء
لم يستبعد عمدة كييف فيتالي كليتشكو اليوم الاثنين الإخلاء الجزئي للسكان إلى الضواحي في حالة حدوث أسوأ سيناريو ممكن فيما يخص وضع إمدادات الطاقة الكهربائية. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T08:11+0000
2022-11-28T08:11+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817911_0:229:3197:2027_1920x0_80_0_0_acbd8cad8a984b42ac5b1e536aa74985.jpg
ونقلت وكالة "أر بي كي" الأوكرانية عن كليتشكو قوله: "يجب أن نكون مستعدين لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك السيئة منها، وبالتالي كل واحد مننا لديه خوارزمية الإجراءات حتى في حال الإخلاء، حيث لا أستبعد أسوأ الاحتمالات، ولن يكون هناك إخلاء كامل، بل ربما جزئي، ولكن لا يمكن تسميته إخلاء، هذا نقل مؤقت لفئات معينة من الناس إلى الضواحي، حيث يمكن أن تكون هناك خدمات".وفي حالة حدوث سيناريو سيئ، سيكون من الجيد إذا أتيحت للجميع الفرصة إما للذهاب إلى منازلهم في الضواحي حيث توجد مصادر المياه والمواقد أو الذهاب إلى أحد المعارف".ولم يستبعد كليتشكو استمرار تقنين التيار الكهربائي في المدينة حتى فصل الربيع.وأردف: "نحاول استعادة كل شيء بأسرع ما يمكن، والتحول إلى جداول زمنية واضحة حتى لا تكون هناك مفاجآت، ثم ننتقل إلى إمداد مستمر بالكهرباء، ولكن يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن انقطاع التيار الكهربائي يمكن أن يستمر حتى الربيع".وأفادت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكروإنيرغو"، يوم أمس الأحد، أن عجز قطاع الطاقة الأوكراني يبلغ حاليًا 20%.وقالت "أوكروإنيرغو" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "يغطي منتجو الكهرباء ما يقرب من 80% من احتياجات الاستهلاك التي تتزايد تدريجيًا بسبب الطقس البارد، ويستمر نظام التقنين الكهربائي في العمل بسبب نقص الطاقة، والذي يبلغ الآن نحو 20%".
https://sputnikarabic.ae/20221126/زيلينسكي-يعلن-سوء-تنظيم-النقاط-المنيعة-في-كييف-وغيرها-من-المدن-الأوكرانية-1070554551.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817911_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_2f583ca6a21e15cc16ea4ccb57d3718b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

عمدة كييف يدعو سكان العاصمة للاستعداد لسيناريوهات الإخلاء

08:11 GMT 28.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبرTelegram
لم يستبعد عمدة كييف فيتالي كليتشكو اليوم الاثنين الإخلاء الجزئي للسكان إلى الضواحي في حالة حدوث أسوأ سيناريو ممكن فيما يخص وضع إمدادات الطاقة الكهربائية.
ونقلت وكالة "أر بي كي" الأوكرانية عن كليتشكو قوله: "يجب أن نكون مستعدين لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك السيئة منها، وبالتالي كل واحد مننا لديه خوارزمية الإجراءات حتى في حال الإخلاء، حيث لا أستبعد أسوأ الاحتمالات، ولن يكون هناك إخلاء كامل، بل ربما جزئي، ولكن لا يمكن تسميته إخلاء، هذا نقل مؤقت لفئات معينة من الناس إلى الضواحي، حيث يمكن أن تكون هناك خدمات".
يُرجى توفير مصدر من المياه العادية ومياه الشرب في المنزل، وإمدادات غذائية يمكن طهيها أو استهلاكها بدون كهرباء، وملابس دافئة، وأجهزة كمبيوتر محمولة وبنوك طاقة مشحونة، وتنزيل خرائط لا تحتاج لشبكة الإنترنت على الهواتف.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
زيلينسكي يعلن سوء تنظيم "النقاط المنيعة" في كييف وغيرها من المدن الأوكرانية
26 نوفمبر, 05:46 GMT
وفي حالة حدوث سيناريو سيئ، سيكون من الجيد إذا أتيحت للجميع الفرصة إما للذهاب إلى منازلهم في الضواحي حيث توجد مصادر المياه والمواقد أو الذهاب إلى أحد المعارف".
ولم يستبعد كليتشكو استمرار تقنين التيار الكهربائي في المدينة حتى فصل الربيع.

تم استخدام نظام التقنين الكهربائي الدوري والخاص بحالات الطوارئ في كييف يوميًا تقريبًا منذ أكتوبر/تشرين الأول بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق البنية التحتية للطاقة.

وأردف: "نحاول استعادة كل شيء بأسرع ما يمكن، والتحول إلى جداول زمنية واضحة حتى لا تكون هناك مفاجآت، ثم ننتقل إلى إمداد مستمر بالكهرباء، ولكن يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن انقطاع التيار الكهربائي يمكن أن يستمر حتى الربيع".

ووفقا له، فإن هذا يرجع إلى الحمل الثقيل على نظام الطاقة خلال فترات البرد القارس.

وأفادت شركة الطاقة الأوكرانية "أوكروإنيرغو"، يوم أمس الأحد، أن عجز قطاع الطاقة الأوكراني يبلغ حاليًا 20%.
وقالت "أوكروإنيرغو" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "يغطي منتجو الكهرباء ما يقرب من 80% من احتياجات الاستهلاك التي تتزايد تدريجيًا بسبب الطقس البارد، ويستمر نظام التقنين الكهربائي في العمل بسبب نقص الطاقة، والذي يبلغ الآن نحو 20%".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала