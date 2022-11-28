https://sputnikarabic.ae/20221128/عودة-السفراء-بين-مصر-وتركيا-في-وقت-قريب-ما-هي-الأسباب؟-1070634718.html

عودة السفراء بين مصر وتركيا في وقت قريب... ما هي الأسباب؟

عودة السفراء بين مصر وتركيا في وقت قريب... ما هي الأسباب؟

شهدت العلاقات بين مصر وتركيا تطورا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن توقفت المحادثات لأشهر، في ظل لقاءات مرتقبة على مستوى الوزراء. 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T15:32+0000

2022-11-28T15:32+0000

2022-11-28T15:32+0000

أخبار مصر الآن

مصر

أخبار تركيا اليوم

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/14/1070362440_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_28d56ac1dea42914a7f3e72db34aa3f5.jpg

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش افتتاح بطولة كأس العالم بكرة القدم المقامة في قطر.وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، الرئيس التركي وهو يلتقي عددا من الزعماء والرؤساء الذين حضروا حفل افتتاح كأس العالم في قطر، ومن بينها جاءت صورة السيسي وأردوغان وهما يتصافحان، بينما يرحب بهما أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.وقال خبراء إن العلاقات بين مصر وتركيا شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وأن لقاء الرئيس المصري ونظيره التركي في قطر دفع بمستوى الحوار خطوات هامة.ويرى الخبراء أن اتخاذ تركيا خطوات جادة فيما يتعلق بملف الإخوان والمعارضين هناك، ومواقف القاهرة من الحدود التركية في المتوسط ساهم في تقدم المحادثات، إضافة إلى الوساطة القطرية من أجل اللقاء الأخير في افتتاح كأس العالم.من ناحيته قال جيواد غوك المحلل السياسي التركي، إن تعيين السفراء في البلدين يمكن أن يكون قريبا بعد اللقاء الأخير بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة التركية تراجعت عن سياساتها تجاه مصر واتخذت خطوات عملية مهدت الطريق لعودة العلاقات، لكن الأمر كان بحاجة للقاء على مستوى القيادة.وأشار إلى أن الحكومة التركية تعرف أن الجانب المصري يفي بوعوده، وأنها اتخذت الخطوات الأخرى بشأن أعضاء الإخوان والمعارضة في تركيا بعد استشارت جهات مختلفة وكان لصالح تركيا.من ناحيته قال كرم سعيد الباحث المتخصص في الملف التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن اللقاءات السابقة بين المسؤولين في البلدين بداية من المحادثات الاستكشافية واللقاءات الأمنية والتصريحات التي تلتها ساهمت في حلحلة الملفات الخلافية بين البلدين.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اللقاء بين الرئيسين هو محصلة كافة اللقاءات والمحادثات التي جرت والجهود التي بذلت على مدار الفترة الأخيرة. لافتا إلى أن سرع وتيرة التقارب وخلق بيئة خصبة للوصول إلى مستوى معقول من التفاهمات حيال القضايا التي تمثل ملفات مستعصية وفي الصدارة منها الملف الليبي.وأوضح أن اللقاءات المحتملة على المستويات الوزارية من البلدين يمكن أن تتوصل إلى تفاهمات مقبولة في العديد من الملفات، سواء الملف الليبي أو "شرق المتوسط".ولفت إلى أن القاهرة تتبنى رؤية واضحة تتمثل في ضرورة تسوية أي قضايا عالقة بين الدول طبقا للقواعد الدولية المعمول بها والتسويات السياسية التي تضمن مصالح كافة الأطراف.وأشار إلى أنه على المستوى المنظور يمكن أن تشهد تطورات ملحوظة على المستويات الاقتصادية والسياسية، إلى ان يفك الاشتباك حول القضايا الخلافية ومن ثم عودة العلاقات الثنائية لطبيعتها.وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك إمكانية لتبادل السفراء بين القاهرة وأنقرة خلال الأشهر المقبلة، في إطار محاولات تركيا لإعادة العلاقات مع مصر.وقال جاويش أوغلو، حسبما نقل عنه التلفزيون التركي "تي آر تي" اليوم الاثنين، إنه "قد يتم تبادل السفراء بين مصر وتركيا في الأشهر المقبلة، وأنه قد يجتمع نائب كل من وزير خارجية مصر وتركيا".وعقدت مصر وتركيا جولتين من المحادثات الاستكشافية لتحديد جوانب الأزمة بين البلدين التي اندلعت عام 2013 والعمل على تجاوزها.وانعقدت الجولة الأولى من المحادثات، في مايو/ أيار الماضي، في القاهرة، بينما استضافت تركيا في سبتمبر/ أيلول الماضي، الجولة الثانية التي استمرت لمدة يومين في العاصمة أنقرة.

https://sputnikarabic.ae/20221127/أردوغان-يقول-إن-السيسي-سعيد-للغاية-إثر-لقائهما-في-قطر-ويؤكد-إمكانية-عودة-العلاقات-مع-سوريا-قريبا-1070606683.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, مصر, أخبار تركيا اليوم, تقارير سبوتنيك