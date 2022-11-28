https://sputnikarabic.ae/20221128/غازبروم-تقرر-عدم-تقليص-ضخ-الغاز-عبر-أراضي-أوكرانيا-إلى-مولدوفا-1070613988.html
"غازبروم" تقرر عدم تقليص ضخ الغاز عبر أراضي أوكرانيا إلى مولدوفا
"غازبروم" تقرر عدم تقليص ضخ الغاز عبر أراضي أوكرانيا إلى مولدوفا
صرحت الشركة القابضة الروسية في بيان أن "غازبروم" قررت عدم تقليص ضخ الغاز عبر أراضي أوكرانيا إلى مولدوفا بعد أن دفعت "مولدوفاغاز" تكاليف الإمدادات الحالية من... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T07:53+0000
2022-11-28T07:53+0000
2022-11-28T07:53+0000
شركة غازبروم
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في الوقت نفسه، لفتت شركة غازبروم الانتباه إلى الانتهاك المنتظم من الجانب المولدوفي للالتزامات التعاقدية بشأن سداد إمدادات الغاز الروسي، وذكرت أن الشركة الروسية تحتفظ بالحق في تقليص أو إيقاف إمدادات الغاز تمامًا في حالة مخالفة دفعها.وقالت الشركة: "سددت "شركة" مولدوفاغاز مدفوعات غازبروم "للإمدادات الحالية من الغاز الروسي في تشرين الثاني (نوفمبر)، التي كانت قد أخلت بها واستلمت" غازبروم "أموال الغاز المودعة على أراضي أوكرانيا والمخصصة للمستهلكين في مولدوفا. وفي هذا الصدد، تقرر عدم تقليص إمدادات الغاز إلى محطة سوجا لنقله إلى مولدوفا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غازبروم
"غازبروم" تقرر عدم تقليص ضخ الغاز عبر أراضي أوكرانيا إلى مولدوفا
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صرحت الشركة القابضة الروسية في بيان أن "غازبروم" قررت عدم تقليص ضخ الغاز عبر أراضي أوكرانيا إلى مولدوفا بعد أن دفعت "مولدوفاغاز" تكاليف الإمدادات الحالية من الغاز الروسي في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن أخلت بها.
في الوقت نفسه، لفتت شركة غازبروم الانتباه إلى الانتهاك المنتظم من الجانب المولدوفي للالتزامات التعاقدية بشأن سداد إمدادات الغاز الروسي، وذكرت أن الشركة الروسية تحتفظ بالحق في تقليص أو إيقاف إمدادات الغاز تمامًا في حالة مخالفة دفعها.
وقالت الشركة: "سددت "شركة" مولدوفاغاز مدفوعات غازبروم "للإمدادات الحالية من الغاز الروسي في تشرين الثاني (نوفمبر)، التي كانت قد أخلت بها واستلمت" غازبروم "أموال الغاز المودعة على أراضي أوكرانيا والمخصصة للمستهلكين في مولدوفا. وفي هذا الصدد، تقرر عدم تقليص إمدادات الغاز إلى محطة سوجا لنقله إلى مولدوفا".