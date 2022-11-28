https://sputnikarabic.ae/20221128/غانا-تجري-محادثات-مع-الإمارات-لمقايضة-الذهب-بالوقود-بدلا-من-الدولار-1070636927.html

غانا تجري محادثات مع الإمارات لمقايضة الذهب بالوقود بدلا من الدولار

غانا تجري محادثات مع الإمارات لمقايضة الذهب بالوقود بدلا من الدولار

تجري غانا محادثات مع شركة نفط الإمارات الوطنية، بشأن إجراء مقايضة تمكن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من شراء الوقود مقابل الذهب. 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T16:22+0000

2022-11-28T16:22+0000

2022-11-28T16:22+0000

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وقال كبيرو ماهاما، المستشار الاقتصادي لنائب الرئيس الغاني محمدو باوميا، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق "مؤقت" مع شركة النفط التي تتخذ من دبي مقرا لها، بحسب وكالة "بلومبيرغ".أمرت غانا، التي تعد ثاني أكبر منتج للذهب في إفريقيا، الأسبوع الماضي، شركات التعدين الكبيرة ببيع 20% من المعدن الذي تقوم بتكريره، للبنك المركزي اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني، حيث تبني البلاد احتياطيات من السبائك لاستخدامها في استيراد الوقود وتقليل الطلب على الدولار، بعد أن تراجعت عملتها بنسبة 57% هذا العام.وقال ماهاما في مقابلة اليوم الجمعة: "نحن منفتحون على أي شركة تجارة نفط دولية مهتمة. اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سيجري استبدال كل احتياجاتنا من المنتجات النفطية بالذهب".تكافح غانا لتحقيق الاستقرار في اقتصادها وترى في نظام المقايضة وسيلة لوقف الانزلاق في السيدي - أسوأ أداء في العالم بين العملات التي تتبعها بلومبيرغ - والذي يؤدي ضعف السيدي إلى تغذية التضخم واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.في غضون ذلك، تخطط حكومة الرئيس نانا أكوفو-أدو، التي فقدت الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية هذا العام بسبب تضخم تكاليف الديون وخدمة القروض، لمطالبة حاملي السندات الدوليين بقبول خسائر استثماراتهم لتمهيد الطريق لحزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي.

https://sputnikarabic.ae/20221111/باكستان-تنتظر-من-روسيا-الضوء-الأخضر-لاتفاق-مقايضة-العملات--1070042330.html

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