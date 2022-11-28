https://sputnikarabic.ae/20221128/غانا-تفوز-على-كوريا-الجنوبية-بثلاثة-أهداف-مقابل-هدفين-في-كأس-العالم-2022-1070634248.html
غانا تفوز على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في كأس العالم 2022
غانا تفوز على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في كأس العالم 2022
فاز منتخب غانا على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2022. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T15:20+0000
2022-11-28T15:20+0000
2022-11-28T15:20+0000
بطولة كأس العالم 2022
كوريا الجنوبية
أخبار غانا
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وسجل محمد ساليسو سجل الهدف الأول لغانا في الدقيقة الـ24 من عمر المباراة، قبل أن يضيف محمد قدوس الهدف الثاني للبلاك ستار في الدقيقة الـ35 من عمر المباراة، والثالث في الدقيقة 68، فيما سجل تشو جوسونج هدفي كوريا الجنوبية في الدقيقة 58 و61.وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد غانا إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند نقطة واحدة في المركز الأخير.وفي ذات المجموعة سوف يلتقي منتخب البرتغال مع أوروجواي، في التاسعة من مساءً.
https://sputnikarabic.ae/20221124/البرتغال-تقضي-على-مغامرة-غانا-ورونالدو-يحقق-إنجازا-تاريخيا-1070520337.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, أخبار غانا
كوريا الجنوبية, أخبار غانا
غانا تفوز على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في كأس العالم 2022
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فاز منتخب غانا على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2022.
وسجل محمد ساليسو سجل الهدف الأول لغانا في الدقيقة الـ24 من عمر المباراة، قبل أن يضيف محمد قدوس الهدف الثاني للبلاك ستار في الدقيقة الـ35 من عمر المباراة، والثالث في الدقيقة 68، فيما سجل تشو جوسونج هدفي كوريا الجنوبية في الدقيقة 58 و61.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد غانا إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
وفي ذات المجموعة سوف يلتقي منتخب البرتغال مع أوروجواي، في التاسعة من مساءً.