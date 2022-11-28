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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221128/غانا-تفوز-على-كوريا-الجنوبية-بثلاثة-أهداف-مقابل-هدفين-في-كأس-العالم-2022-1070634248.html
غانا تفوز على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في كأس العالم 2022
غانا تفوز على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في كأس العالم 2022
فاز منتخب غانا على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2022. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T15:20+0000
2022-11-28T15:20+0000
بطولة كأس العالم 2022
كوريا الجنوبية
أخبار غانا
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وسجل محمد ساليسو سجل الهدف الأول لغانا في الدقيقة الـ24 من عمر المباراة، قبل أن يضيف محمد قدوس الهدف الثاني للبلاك ستار في الدقيقة الـ35 من عمر المباراة، والثالث في الدقيقة 68، فيما سجل تشو جوسونج هدفي كوريا الجنوبية في الدقيقة 58 و61.وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد غانا إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند نقطة واحدة في المركز الأخير.وفي ذات المجموعة سوف يلتقي منتخب البرتغال مع أوروجواي، في التاسعة من مساءً.
https://sputnikarabic.ae/20221124/البرتغال-تقضي-على-مغامرة-غانا-ورونالدو-يحقق-إنجازا-تاريخيا-1070520337.html
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أخبار غانا
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الأخبار
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كوريا الجنوبية, أخبار غانا
كوريا الجنوبية, أخبار غانا

غانا تفوز على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في كأس العالم 2022

15:20 GMT 28.11.2022
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANAمنتخب غانا يهزم نظيره كوريا الجنوبية في مونديال كأس العالم
منتخب غانا يهزم نظيره كوريا الجنوبية في مونديال كأس العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / MANAN VATSYAYANA
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فاز منتخب غانا على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2022.
وسجل محمد ساليسو سجل الهدف الأول لغانا في الدقيقة الـ24 من عمر المباراة، قبل أن يضيف محمد قدوس الهدف الثاني للبلاك ستار في الدقيقة الـ35 من عمر المباراة، والثالث في الدقيقة 68، فيما سجل تشو جوسونج هدفي كوريا الجنوبية في الدقيقة 58 و61.
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وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد غانا إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
وفي ذات المجموعة سوف يلتقي منتخب البرتغال مع أوروجواي، في التاسعة من مساءً.
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