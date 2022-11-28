https://sputnikarabic.ae/20221128/غانتس-منح-وزارة-الأمن-القومي-لبن-غفير-نابع-من-الرغبة-في-تشكيل-ميليشيا-1070616639.html

غانتس: منح وزارة الأمن القومي لبن غفير نابع من الرغبة في "تشكيل ميليشيا"

غانتس: منح وزارة الأمن القومي لبن غفير نابع من الرغبة في "تشكيل ميليشيا"

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الاثنين، الاتفاق المتبلور في المفاوضات بين حزب "الليكود" و"عوتسما يهوديت"، والذي بموجبه، سيتم منح وزارة الأمن... 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T09:35+0000

2022-11-28T09:35+0000

2022-11-28T09:35+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بيني غانتس

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جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، على ما نقلت القناة "12" العبرية.وقال غانتس إن قرار منح بن غفير وزارة الأمن القومي هو "قرار نابع من الرغبة في "تشكيل ميليشيا" لرئيس عوتسما يهوديت".وأضاف "في المفاوضات الائتلافية يتم ارتكاب أخطاء ستؤدي إلى أضرار أمنية كبيرة قد تضر، لا قدر الله، بحياة الإنسان، وهي وصفة أكيدة لإلحاق الضرر بالدولة وسلسلة القيادة".وتابع غانتس: "أحد المطالب هو نقل تبعية شرطة حرس الحدود إلى وزير الأمن القومي، وهذا نابع من الرغبة في إنشاء ميليشيا لبن غفير".وسيتولى إيتمار بن غفير عضو الكنيست المتشدد رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، منصب وزير الأمن القومي مع صلاحيات غير مسبوقة، مع إسناد منصب وزير تطوير النقب والجليل أيضا إلى حزبه، وذلك في إطار اتفاق مع حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة.ومن أهم الصلاحيات التي سيحصل عليها بن غفير في وزارته، السيطرة على قوات شرطة حرس الحدود التابعة لـ "فرقة يهودا والسامرة" المنتشرة في الضفة الغربية، والتي كانت خاضعة للجيش الإسرائيلي.ويتركز النشاط الرئيسي لشرطة حرس الحدود الإسرائيلية في التعامل مع الأمن الداخلي والحواجز والاضطرابات مع الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.وتسود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين.

https://sputnikarabic.ae/20221128/إسرائيل-مسؤولون-سابقون-ضد-بن-غفير-قنبلة-حقيقية-ووصفة-لإشعال-النيران-في-المنطقة-1070612391.html

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