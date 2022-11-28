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https://sputnikarabic.ae/20221128/قائد-عسكري-إيراني-لنا-الكلمة-الأولى-عالميا-في-مجال-المعدات-محلية-الصنع-1070645009.html
قائد عسكري إيراني: لنا الكلمة الأولى عالميا في مجال المعدات محلية الصنع
قائد عسكري إيراني: لنا الكلمة الأولى عالميا في مجال المعدات محلية الصنع
قال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي إن بلاده لها "الكلمة الأولى في العالم من حيث المعدات محلية الصنع بنسبة 100٪". 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T21:06+0000
2022-11-28T21:06+0000
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وأوضح القائد العسكري في تصريحات له اليوم الإثنين، أن "الدفاع الجوي للبلاد يتقدم كل يوم"، مشددا على أنه "لا يمكن مقارنة الأوضاع الحالية للدفاع الجوي بسنوات الدفاع المقدس الثماني ولا حتى بالبارحة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".ولفت إلى أن "دور الدفاع الجوي خلال الحرب المفروضة كان مهما وبارزا ولم يتم تنفيذ أي عملية إلا بالتنسيق وتحت مظلة الدفاع الجوي".وأكد أنه "خلال الفترة الأخيرة أظهرنا للعالم انجازا قويا وباعثا على الفخر فيما يتعلق بمنظومة الدفاع الصاروخي "باور 373 "".وقال القائد العسكري إن إيران "هي الأولى في العالم من حيث المعدات محلية الصنع بنسبة 100٪"، وتابع أنه "لأمر رائع زيادة مدى المنظومة إلى أكثر من 300 كيلومتر".
https://sputnikarabic.ae/20221108/قائد-الدفاع-الجوي-للجيش-الإيراني-يهدد-أي-طيران-أجنبي-ينتهك-أجواءه-بـرد-طاحن-1069949994.html
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الجيش الإيراني, العالم, إيران, أخبار إيران
الجيش الإيراني, العالم, إيران, أخبار إيران

قائد عسكري إيراني: لنا الكلمة الأولى عالميا في مجال المعدات محلية الصنع

21:06 GMT 28.11.2022
© AFP 2022 / -صواريخ الجيش الإيراني
صواريخ الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / -
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قال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي إن بلاده لها "الكلمة الأولى في العالم من حيث المعدات محلية الصنع بنسبة 100٪".
وأوضح القائد العسكري في تصريحات له اليوم الإثنين، أن "الدفاع الجوي للبلاد يتقدم كل يوم"، مشددا على أنه "لا يمكن مقارنة الأوضاع الحالية للدفاع الجوي بسنوات الدفاع المقدس الثماني ولا حتى بالبارحة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ولفت إلى أن "دور الدفاع الجوي خلال الحرب المفروضة كان مهما وبارزا ولم يتم تنفيذ أي عملية إلا بالتنسيق وتحت مظلة الدفاع الجوي".
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وأكد أنه "خلال الفترة الأخيرة أظهرنا للعالم انجازا قويا وباعثا على الفخر فيما يتعلق بمنظومة الدفاع الصاروخي "باور 373 "".
وقال القائد العسكري إن إيران "هي الأولى في العالم من حيث المعدات محلية الصنع بنسبة 100٪"، وتابع أنه "لأمر رائع زيادة مدى المنظومة إلى أكثر من 300 كيلومتر".
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