https://sputnikarabic.ae/20221128/قسد-تختار-طريقها-بعيدا-عن-الجيش-السوري-1070629011.html
"قسد" تختار طريقها بعيدا عن الجيش السوري
"قسد" تختار طريقها بعيدا عن الجيش السوري
نناقش في هذه الحلقة: تحذيرات غربية من دفع تكاليف باهظة لسياسة دعم كييف؛ "قسد" ترفض عرضا روسيا يسهم بوقف العملية العسكرية التركية شمالي سوريا؛ إيران تعلن عن... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T13:59+0000
2022-11-28T13:59+0000
2022-11-28T13:59+0000
راديو
بلا قيود
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"قسد" تختار طريقها بعيدا عن الجيش السوري
"قسد" تختار طريقها بعيدا عن الجيش السوري
تحاول روسيا إيجاد مخرج لإنهاء العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، من خلال تقديم عرض لما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي قابلت العرض بالرفض. فيما أرسلت قيادة القوات المسلحة السورية تعزيزات عسكرية وعربات مصفحة إلى مدينة عين العرب شمال شرقي محافظة حلب.وخلال حديث لـ"بلا قيود"، قال الخبير العسكري، والبرلماني السابق، مهند الحاج علي:خبير: المواطن الأوروبي يدفع فاتورة باهظة لدعم كييفبدأت الدول الغربية تشعر بالعواقب المستقبلية للمساعدة المقدمة لأوكرانيا، في ظل تردي الأوضاع المعيشية، والاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن الأوروبية، ما ينذر بفقدان الدعم المقدم لكييف.حول هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة باريس، حسان القبي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
"قسد" تختار طريقها بعيدا عن الجيش السوري
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نناقش في هذه الحلقة: تحذيرات غربية من دفع تكاليف باهظة لسياسة دعم كييف؛ "قسد" ترفض عرضا روسيا يسهم بوقف العملية العسكرية التركية شمالي سوريا؛ إيران تعلن عن لقاء قريب مع السعودية؛ تفاهمات إسرائيلية تشكل "تحديا سافرا" للشرعية الدولية"وبن غفير يدعو لاقتحام الاقصى؛ النقد العربي يساعد اليمن بمليار دولار؛ مونديال قطر.
تحاول روسيا إيجاد مخرج لإنهاء العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، من خلال تقديم عرض لما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي قابلت العرض بالرفض. فيما أرسلت قيادة القوات المسلحة السورية تعزيزات عسكرية وعربات مصفحة إلى مدينة عين العرب شمال شرقي محافظة حلب.
وخلال حديث لـ"بلا قيود"، قال الخبير العسكري، والبرلماني السابق، مهند الحاج علي:
" أي تحرك بدون تنسيق مع الدولة السورية يعتبر عدوانا واحتلالا، والتدخل الروسي مع "قسد" ليس الأول من نوعه، من أجل منع مخططها الانفصالي، وسرقة الثروات من قمح وقطن ونفط من الشعب السوري، وليس متسغربا رفض "قسد" لأنهم مازالوا يعولون على الجانب الأمريكي بشكل كبير، وهذا يعني أن القوات الأمريكية ما زالت تستثمر بقوات "قسد" الذي ينظر لنفسه على أنه كيان سياسي، بالرغم من أن لا أحد ينظر لهم كذلك وبتصريح من مسؤولين أمريكيين، لهذا فهم يتحملون نتائج ومغبة ما يمكن أن يحدث بعد هذا القرار، صحيح أن لدى تركيا أطماع استعمارية، وأطماح انتخابية، لكن تنظيم "قسد" يعطيها هذه الفرصة، والدولة السورية فتحت أبوابها للحوار مع "قسد" لكنها رفضت، لذلك لا يمكن استبعاد أي مواجهة بين الجيشين السوري والتركي".
خبير: المواطن الأوروبي يدفع فاتورة باهظة لدعم كييف
بدأت الدول الغربية تشعر بالعواقب المستقبلية للمساعدة المقدمة لأوكرانيا، في ظل تردي الأوضاع المعيشية، والاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن الأوروبية، ما ينذر بفقدان الدعم المقدم لكييف.
حول هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة باريس، حسان القبي:
"دول الاتحاد الأوروبي راجعت حساباتها، ورأينا أنها بدأت تغلق أبوابها أمام المهاجرين لتعويضهم بمهاجرين أوكران، وبدأوا يدركون أن فاتورة الحرب ثقيلة من الناحية الاقتصادية، حتى أن ماكرون دعا الشعب لتحمل تكاليف ما أسماه "نشر الديمقراطية"، لكن المواطن الأوروبي والفرنسي تحديدا غير معني بدفع هذه الفاتورة، في ظل ضعف التنمية والتضخم، وموجات البطالة العالية المقبلون عليها في السنة القادمة، خاصة مع وجود تسريح آلاف الموظفين من كبريات الشركات بعد رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي".
التفاصيل في الملف الصوتي...