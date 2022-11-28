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https://sputnikarabic.ae/20221128/قطر-والأردن-تختتمان-برنامج-تعاون-للتوأمة-بين-محكمتي-التمييز-في-البلدين-1070617291.html
قطر والأردن تختتمان برنامج تعاون للتوأمة بين محكمتي التمييز في البلدين
قطر والأردن تختتمان برنامج تعاون للتوأمة بين محكمتي التمييز في البلدين
اختتم عدد من قضاة المجلس الأعلى للقضاء في قطر البرنامج الأحدث للتعاون والتشاور بشأن المسائل الفنية والقضائية مع نظرائهم من قضاة المجلس القضائي الأردني في... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
قطر
أخبار الأردن
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وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن تلك الخطوة تأتي في إطار تفعيل اتفاق التوأمة الموقع بين محكمتي التمييز لدولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث استمر هذا البرنامج على مدار أسبوع كامل.وخلال فعاليات البرنامج تلقى وفد المجلس الأعلى للقضاء القطري شروحات تعريفية وعروضا تقديمية في أفضل التجارب التي تنظمها إجراءات التقاضي الأردنية ذات الصلة بمواضيع إدارة الدعاوى المدنية كتابة وتسبيب الأحكام والعنف الأسري والوسائل البديلة لفض المنازعات وحلول تقليل أشواط فض المنازعات، إلى جانب حوكمة إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.من ناحية أخرى، قدم وفد المجلس الأعلى للقضاء، عروضا لآخر ما توصل إليه التحول التقني الذكي لإجراءات التقاضي التي تشهدها آليات التقاضي في المجلس إضافة إلى مستجدات منهجية القضاء المتخصص التي يواظب قضاة المحاكم القطرية على وتطويرها.وشهد البرنامج مشاركة المعهد القضائي الأردني ومعهد القضاء الشرعي الأردني، كما جاء بتنسيق وتنظيم مشترك بين الأمانتين العامتين للمجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر ونظيرتها الأردنية، إضافة إلى إدارة محكمة الأسرة القطرية والنيابة العامة الشرعية الأردنية وآليات الاتصال الدولي في كلا الجانبين.وجاء من بين نتائج اتفاق التوأمة بين محكمتي التمييز في البلدين الاتفاق على أن يستضيف المجلس الأعلى للقضاء القطري، الدورة القادمة لهذا البرنامج في الدوحة العام القادم.
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العالم العربي, قطر, أخبار الأردن
العالم العربي, قطر, أخبار الأردن

قطر والأردن تختتمان برنامج تعاون للتوأمة بين محكمتي التمييز في البلدين

10:02 GMT 28.11.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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اختتم عدد من قضاة المجلس الأعلى للقضاء في قطر البرنامج الأحدث للتعاون والتشاور بشأن المسائل الفنية والقضائية مع نظرائهم من قضاة المجلس القضائي الأردني في العاصمة الأردنية عمان.
وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن تلك الخطوة تأتي في إطار تفعيل اتفاق التوأمة الموقع بين محكمتي التمييز لدولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث استمر هذا البرنامج على مدار أسبوع كامل.
وخلال فعاليات البرنامج تلقى وفد المجلس الأعلى للقضاء القطري شروحات تعريفية وعروضا تقديمية في أفضل التجارب التي تنظمها إجراءات التقاضي الأردنية ذات الصلة بمواضيع إدارة الدعاوى المدنية كتابة وتسبيب الأحكام والعنف الأسري والوسائل البديلة لفض المنازعات وحلول تقليل أشواط فض المنازعات، إلى جانب حوكمة إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
من ناحية أخرى، قدم وفد المجلس الأعلى للقضاء، عروضا لآخر ما توصل إليه التحول التقني الذكي لإجراءات التقاضي التي تشهدها آليات التقاضي في المجلس إضافة إلى مستجدات منهجية القضاء المتخصص التي يواظب قضاة المحاكم القطرية على وتطويرها.
وشهد البرنامج مشاركة المعهد القضائي الأردني ومعهد القضاء الشرعي الأردني، كما جاء بتنسيق وتنظيم مشترك بين الأمانتين العامتين للمجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر ونظيرتها الأردنية، إضافة إلى إدارة محكمة الأسرة القطرية والنيابة العامة الشرعية الأردنية وآليات الاتصال الدولي في كلا الجانبين.
وجاء من بين نتائج اتفاق التوأمة بين محكمتي التمييز في البلدين الاتفاق على أن يستضيف المجلس الأعلى للقضاء القطري، الدورة القادمة لهذا البرنامج في الدوحة العام القادم.
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