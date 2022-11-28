https://sputnikarabic.ae/20221128/قناة-جنود-إسرائيليون-من-الطائفة-الدرزية-يلقون-عبوة-ناسفة-على-منزل-فلسطيني-بالضفة-1070615143.html
قناة: جنود إسرائيليون يلقون عبوة ناسفة على منزل فلسطيني بالضفة
قناة: جنود إسرائيليون يلقون عبوة ناسفة على منزل فلسطيني بالضفة
فتحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تحقيقا، في قيام 3 جنود من الطائفة الدرزية بإلقاء عبوة ناسفة على منزل فلسطيني بالضفة، في عملية انتقامية قد يكون الغرض... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T08:36+0000
2022-11-28T08:36+0000
2022-11-28T08:48+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية إنه يشتبه في قيام ثلاث جنود إسرائيليين بسلاح المدرعات من الدروز بإلقاء عبوة ناسفة بدائية الصنع على منزل فلسطيني في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.وأضافت أن الحادث "على ما يبدو انتقاما لاختطاف فلسطينيين جثة الصبي الدرزي تيران فيرو الأسبوع الماضي"، دون أن تذكر ما إن كان الحادث خلف خسائر في الأرواح بين سكان المنزل من عدمه.والخميس الماضي، وبجهود من مسؤولي السلطة الفلسطينية، أعلن الجيش الإسرائيلي إعادة جثة الإسرائيلي "فيرو" (17 عاما) إلى عائلته، بعدما اختطفها مقاتلون فلسطينيون في مدينة جنين من مستشفى بعد وفاته في حادث سير بالمدينة.وأتاحت إعادة الجثة، تجنب التصعيد الأمني، في وقت هدد مسلحون دروز بدخول مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، واستعادة جثة "فيرو".وفي نهاية عام 2021، كان هناك حوالي 150 ألف درزي في إسرائيل، منهم حوالي 125400 مواطن إسرائيلي، والباقي من هضبة الجولان المحتل، معظمهم يرفضون الحصول على الجنسية الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20221123/إسرائيل-مسلحون-دروز-يهددون-بدخول-جنين-لاستعادة-جثة-يحتجزها-فلسطينيون--1070488001.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
قناة: جنود إسرائيليون يلقون عبوة ناسفة على منزل فلسطيني بالضفة
08:36 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 08:48 GMT 28.11.2022) تابعنا عبر
فتحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تحقيقا، في قيام 3 جنود من الطائفة الدرزية بإلقاء عبوة ناسفة على منزل فلسطيني بالضفة، في عملية انتقامية قد يكون الغرض منها الانتقام.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية إنه يشتبه في قيام ثلاث جنود إسرائيليين بسلاح المدرعات من الدروز بإلقاء عبوة ناسفة بدائية الصنع على منزل فلسطيني في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.
وأضافت أن الحادث "على ما يبدو انتقاما لاختطاف فلسطينيين جثة الصبي الدرزي تيران فيرو الأسبوع الماضي"، دون أن تذكر ما إن كان الحادث خلف خسائر في الأرواح بين سكان المنزل من عدمه.
والخميس الماضي، وبجهود من مسؤولي السلطة الفلسطينية، أعلن الجيش الإسرائيلي إعادة جثة الإسرائيلي "فيرو" (17 عاما) إلى عائلته، بعدما اختطفها مقاتلون فلسطينيون في مدينة جنين من مستشفى بعد وفاته في حادث سير بالمدينة.
وأتاحت إعادة الجثة، تجنب التصعيد الأمني، في وقت هدد مسلحون دروز
بدخول مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، واستعادة جثة "فيرو".
وفي نهاية عام 2021، كان هناك حوالي 150 ألف درزي في إسرائيل، منهم حوالي 125400 مواطن إسرائيلي، والباقي من هضبة الجولان المحتل، معظمهم يرفضون الحصول على الجنسية الإسرائيلية.