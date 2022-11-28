عربي
https://sputnikarabic.ae/20221128/قناة-جنود-إسرائيليون-من-الطائفة-الدرزية-يلقون-عبوة-ناسفة-على-منزل-فلسطيني-بالضفة-1070615143.html
قناة: جنود إسرائيليون يلقون عبوة ناسفة على منزل فلسطيني بالضفة
قناة: جنود إسرائيليون يلقون عبوة ناسفة على منزل فلسطيني بالضفة
فتحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تحقيقا، في قيام 3 جنود من الطائفة الدرزية بإلقاء عبوة ناسفة على منزل فلسطيني بالضفة، في عملية انتقامية قد يكون الغرض... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T08:36+0000
2022-11-28T08:48+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102305/20/1023052086_0:50:2738:1590_1920x0_80_0_0_ed3d27ae5929ec3816ccfa901ce6db6f.jpg
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية إنه يشتبه في قيام ثلاث جنود إسرائيليين بسلاح المدرعات من الدروز بإلقاء عبوة ناسفة بدائية الصنع على منزل فلسطيني في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.وأضافت أن الحادث "على ما يبدو انتقاما لاختطاف فلسطينيين جثة الصبي الدرزي تيران فيرو الأسبوع الماضي"، دون أن تذكر ما إن كان الحادث خلف خسائر في الأرواح بين سكان المنزل من عدمه.والخميس الماضي، وبجهود من مسؤولي السلطة الفلسطينية، أعلن الجيش الإسرائيلي إعادة جثة الإسرائيلي "فيرو" (17 عاما) إلى عائلته، بعدما اختطفها مقاتلون فلسطينيون في مدينة جنين من مستشفى بعد وفاته في حادث سير بالمدينة.وأتاحت إعادة الجثة، تجنب التصعيد الأمني، في وقت هدد مسلحون دروز بدخول مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، واستعادة جثة "فيرو".وفي نهاية عام 2021، كان هناك حوالي 150 ألف درزي في إسرائيل، منهم حوالي 125400 مواطن إسرائيلي، والباقي من هضبة الجولان المحتل، معظمهم يرفضون الحصول على الجنسية الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20221123/إسرائيل-مسلحون-دروز-يهددون-بدخول-جنين-لاستعادة-جثة-يحتجزها-فلسطينيون--1070488001.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102305/20/1023052086_332:0:2452:1590_1920x0_80_0_0_76165711b7f307eadbe7863d591a0b74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

قناة: جنود إسرائيليون يلقون عبوة ناسفة على منزل فلسطيني بالضفة

08:36 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 08:48 GMT 28.11.2022)
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyehجنود إسرائيليون
جنود إسرائيليون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyeh
تابعنا عبرTelegram
فتحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تحقيقا، في قيام 3 جنود من الطائفة الدرزية بإلقاء عبوة ناسفة على منزل فلسطيني بالضفة، في عملية انتقامية قد يكون الغرض منها الانتقام.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية إنه يشتبه في قيام ثلاث جنود إسرائيليين بسلاح المدرعات من الدروز بإلقاء عبوة ناسفة بدائية الصنع على منزل فلسطيني في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.
وأضافت أن الحادث "على ما يبدو انتقاما لاختطاف فلسطينيين جثة الصبي الدرزي تيران فيرو الأسبوع الماضي"، دون أن تذكر ما إن كان الحادث خلف خسائر في الأرواح بين سكان المنزل من عدمه.
أطلق مسلحو كتائب شهداء الأقصى نيران أسلحتهم خلال تشييع جنازة الفلسطيني محمد عيسى عباس، الذي أفادت التقارير بأنه أطلق النار على القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقُتل برصاص القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار، على مخيم الأمعري للاجئين في رام الله. 23 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
إسرائيل... مسلحون دروز يهددون بدخول جنين لاستعادة جثة يحتجزها فلسطينيون
23 نوفمبر, 21:56 GMT
والخميس الماضي، وبجهود من مسؤولي السلطة الفلسطينية، أعلن الجيش الإسرائيلي إعادة جثة الإسرائيلي "فيرو" (17 عاما) إلى عائلته، بعدما اختطفها مقاتلون فلسطينيون في مدينة جنين من مستشفى بعد وفاته في حادث سير بالمدينة.
وأتاحت إعادة الجثة، تجنب التصعيد الأمني، في وقت هدد مسلحون دروز بدخول مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، واستعادة جثة "فيرو".
وفي نهاية عام 2021، كان هناك حوالي 150 ألف درزي في إسرائيل، منهم حوالي 125400 مواطن إسرائيلي، والباقي من هضبة الجولان المحتل، معظمهم يرفضون الحصول على الجنسية الإسرائيلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала