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مجلس النواب الأردني يستكمل انتخاب أعضاء لجانه الدائمة
مجلس النواب الأردني يستكمل انتخاب أعضاء لجانه الدائمة
يعقد مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، جلسة بهدف استكمال انتخاب أعضاء لجانه الدائمة والتي يبلغ عددها 15 لجنة. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T08:10+0000
2022-11-28T08:10+0000
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ونقلت وكالة أنباء "عمون" الأردنية أن مجلس النواب كان قد وافق يوم الأربعاء الماضي، على اختيار أعضاء 10 لجان وهي: اللجنة القانونية، ولجنة الشؤون الخارجية، والمالية، والاقتصاد والاستثمار، والصحة والبيئة، والمرأة وشؤون الأسرة، والتوجيه الوطني والإعلام والثقافة، والسياحة والآثار والخدمات العامة، ولجنة فلسطين، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان.وأضافت أنه من بين اللجان التي من المتوقع أن تستكمل اليوم هي: اللجنة الإدارية، ولجنة التعليم والشباب، والزراعة والمياه والبادية، الطاقة والثروة المعدنية، والحريات العامة وحقوق الإنسان.يذكر أن مجلس النواب الأردني كان قد انتخب، يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، النائب أحمد الصفدي رئيسا له بأغلبية الأصوات، خلفا لعبد الكريم الدغمي.وحصل الصفدي على 104 أصوات من أصل 130 بمجلس النواب (حضر التصويت 128 منهم)، مقابل 13 صوتا لمنافسه النائب فراس السواعير العجارمة، وتم إلغاء 11 ورقة انتخابية، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.وفي وقت سابق افتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الدورة البرلمانية العادية الثانية للمجلس التاسع العشر.وتشكل المجلس من الفائزين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، ويتم انتخاب أعضائه كل 4 سنوات.
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العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن

مجلس النواب الأردني يستكمل انتخاب أعضاء لجانه الدائمة

08:10 GMT 28.11.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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يعقد مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، جلسة بهدف استكمال انتخاب أعضاء لجانه الدائمة والتي يبلغ عددها 15 لجنة.
ونقلت وكالة أنباء "عمون" الأردنية أن مجلس النواب كان قد وافق يوم الأربعاء الماضي، على اختيار أعضاء 10 لجان وهي: اللجنة القانونية، ولجنة الشؤون الخارجية، والمالية، والاقتصاد والاستثمار، والصحة والبيئة، والمرأة وشؤون الأسرة، والتوجيه الوطني والإعلام والثقافة، والسياحة والآثار والخدمات العامة، ولجنة فلسطين، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان.
وأضافت أنه من بين اللجان التي من المتوقع أن تستكمل اليوم هي: اللجنة الإدارية، ولجنة التعليم والشباب، والزراعة والمياه والبادية، الطاقة والثروة المعدنية، والحريات العامة وحقوق الإنسان.
يذكر أن مجلس النواب الأردني كان قد انتخب، يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، النائب أحمد الصفدي رئيسا له بأغلبية الأصوات، خلفا لعبد الكريم الدغمي.
وحصل الصفدي على 104 أصوات من أصل 130 بمجلس النواب (حضر التصويت 128 منهم)، مقابل 13 صوتا لمنافسه النائب فراس السواعير العجارمة، وتم إلغاء 11 ورقة انتخابية، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.
وفي وقت سابق افتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الدورة البرلمانية العادية الثانية للمجلس التاسع العشر.
وتشكل المجلس من الفائزين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، ويتم انتخاب أعضائه كل 4 سنوات.
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