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مصرع 11 شخصا إثر انهيار أرضي بالكاميرون
مصرع 11 شخصا إثر انهيار أرضي بالكاميرون
لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم ، اليوم الأحد ، جراء انهيار أرضي خلال تجمع تكريما لذكرى أناس متوفين في حي شعبي في ياوندي، عاصمة الكاميرون، حسبما أعلن حاكم... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T00:10+0000
2022-11-28T00:10+0000
أخبار الكاميرون اليوم
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وذكرت وسائل إعلام، أن الشرطة نقلت أربع جثث غطيت بملاءات بيضاء من حي داماس الشعبي عند الطرف الشرقي لياوندي.وبحسب وكالة فرانس برس، قال سكان، إن عدة عائلات كانت موجودة تحت خيم كبيرة نصبت على أرض بور عند قمة هضبة، حين انهارت ​الأرض​تحت قسم من الموجودين.وأوضح ناسيري بول بيا حاكم المنطقة الوسطى، التي تقع بها ياوندي، "في الوقت الحالي لدينا 11 جثة، ويتواصل البحث للعثور على جثث أخرى تحت الأرض".وأضاف "إنه تجمع لأشخاص أرادوا الحداد على أفراد" عائلاتهم "الذين غادروا قبلهم. كان بعضهم جالسا في خيمة حين حدث انهيار أرضي في وقت مبكر من المساء".
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أخبار الكاميرون اليوم
أخبار الكاميرون اليوم

مصرع 11 شخصا إثر انهيار أرضي بالكاميرون

00:10 GMT 28.11.2022
© AP Photo / Leclerc Tsakemصورة أرشيفية.. انهيار أرضي في الكاميرون 29 أكتوبر 2022
صورة أرشيفية.. انهيار أرضي في الكاميرون 29 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Leclerc Tsakem
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لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم ، اليوم الأحد ، جراء انهيار أرضي خلال تجمع تكريما لذكرى أناس متوفين في حي شعبي في ياوندي، عاصمة الكاميرون، حسبما أعلن حاكم المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام، أن الشرطة نقلت أربع جثث غطيت بملاءات بيضاء من حي داماس الشعبي عند الطرف الشرقي لياوندي.
وبحسب وكالة فرانس برس، قال سكان، إن عدة عائلات كانت موجودة تحت خيم كبيرة نصبت على أرض بور عند قمة هضبة، حين انهارت ​الأرض​تحت قسم من الموجودين.
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وأوضح ناسيري بول بيا حاكم المنطقة الوسطى، التي تقع بها ياوندي، "في الوقت الحالي لدينا 11 جثة، ويتواصل البحث للعثور على جثث أخرى تحت الأرض".
وأضاف "إنه تجمع لأشخاص أرادوا الحداد على أفراد" عائلاتهم "الذين غادروا قبلهم. كان بعضهم جالسا في خيمة حين حدث انهيار أرضي في وقت مبكر من المساء".
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