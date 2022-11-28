https://sputnikarabic.ae/20221128/مصرع-11-شخصا-إثر-انهيار-أرضي-بالكاميرون-1070610027.html
مصرع 11 شخصا إثر انهيار أرضي بالكاميرون
مصرع 11 شخصا إثر انهيار أرضي بالكاميرون
لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم ، اليوم الأحد ، جراء انهيار أرضي خلال تجمع تكريما لذكرى أناس متوفين في حي شعبي في ياوندي، عاصمة الكاميرون، حسبما أعلن حاكم... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T00:10+0000
2022-11-28T00:10+0000
2022-11-28T00:10+0000
أخبار الكاميرون اليوم
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وذكرت وسائل إعلام، أن الشرطة نقلت أربع جثث غطيت بملاءات بيضاء من حي داماس الشعبي عند الطرف الشرقي لياوندي.وبحسب وكالة فرانس برس، قال سكان، إن عدة عائلات كانت موجودة تحت خيم كبيرة نصبت على أرض بور عند قمة هضبة، حين انهارت الأرضتحت قسم من الموجودين.وأوضح ناسيري بول بيا حاكم المنطقة الوسطى، التي تقع بها ياوندي، "في الوقت الحالي لدينا 11 جثة، ويتواصل البحث للعثور على جثث أخرى تحت الأرض".وأضاف "إنه تجمع لأشخاص أرادوا الحداد على أفراد" عائلاتهم "الذين غادروا قبلهم. كان بعضهم جالسا في خيمة حين حدث انهيار أرضي في وقت مبكر من المساء".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكاميرون اليوم
مصرع 11 شخصا إثر انهيار أرضي بالكاميرون
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لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم ، اليوم الأحد ، جراء انهيار أرضي خلال تجمع تكريما لذكرى أناس متوفين في حي شعبي في ياوندي، عاصمة الكاميرون، حسبما أعلن حاكم المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام، أن الشرطة نقلت أربع جثث غطيت بملاءات بيضاء
من حي داماس الشعبي عند الطرف الشرقي لياوندي.
وبحسب وكالة فرانس برس، قال سكان، إن عدة عائلات كانت موجودة تحت خيم كبيرة نصبت على أرض بور عند قمة هضبة، حين انهارت الأرضتحت قسم من الموجودين.
وأوضح ناسيري بول بيا حاكم المنطقة الوسطى، التي تقع بها ياوندي، "في الوقت الحالي لدينا 11 جثة، ويتواصل البحث للعثور على جثث أخرى تحت الأرض".
وأضاف "إنه تجمع لأشخاص أرادوا الحداد على أفراد" عائلاتهم "الذين غادروا قبلهم. كان بعضهم جالسا في خيمة حين حدث انهيار أرضي في وقت مبكر من المساء".