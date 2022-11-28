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https://sputnikarabic.ae/20221128/معجم-أمريكي-يكشف-عن-كلمة-العام-2022-1070616120.html
معجم أمريكي يكشف عن "كلمة العام 2022"
معجم أمريكي يكشف عن "كلمة العام 2022"
اختار قاموس ميريام وبستر الأمريكي مفردة "إنارة الغاز" (gas lighting)، والتي تعني اصطلاحا التلاعب النفسي الذي يبدأ فيه الإنسان بالشك في مدى كفاية إدراكه للواقع،... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
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2022-11-28T09:30+0000
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ووفقًا للموقع الإلكتروني للقاموس، اليوم الاثنين، كانت هناك زيادة في استخدام المصطلح بنسبة 1740% في عام 2022 مع استمرار الاهتمام الكبير بالبحث على مدار العام.ويأتي المصطلح من عنوان مسرحية عام 1938 والفيلم المبني عليها، حيث أنه ووفقًا للحبكة، يحاول رجل جعل زوجته تعتقد أنها ستفقد عقلها بسبب أنشطته الغامضة في العلية، فإن أضواء الغاز في المنزل خافتة، لكن الرجل يؤكد لزوجته أن الضوء لا يخفت وأنه لا يمكنها الوثوق بحواسها.
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منوعات, العالم
منوعات, العالم

معجم أمريكي يكشف عن "كلمة العام 2022"

09:30 GMT 28.11.2022
© Photo / Pixabay//ThorstenF قاموس
قاموس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© Photo / Pixabay//ThorstenF
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اختار قاموس ميريام وبستر الأمريكي مفردة "إنارة الغاز" (gas lighting)، والتي تعني اصطلاحا التلاعب النفسي الذي يبدأ فيه الإنسان بالشك في مدى كفاية إدراكه للواقع، ككلمة العام في 2022.
ووفقًا للموقع الإلكتروني للقاموس، اليوم الاثنين، كانت هناك زيادة في استخدام المصطلح بنسبة 1740% في عام 2022 مع استمرار الاهتمام الكبير بالبحث على مدار العام.

"في عصر المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، ونظريات المؤامرة ، والمغردين على تويتر وتقنيات التزييف العميق، أصبح مصطلح (gas lighting) هو كلمة عصرنا".

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ويأتي المصطلح من عنوان مسرحية عام 1938 والفيلم المبني عليها، حيث أنه ووفقًا للحبكة، يحاول رجل جعل زوجته تعتقد أنها ستفقد عقلها بسبب أنشطته الغامضة في العلية، فإن أضواء الغاز في المنزل خافتة، لكن الرجل يؤكد لزوجته أن الضوء لا يخفت وأنه لا يمكنها الوثوق بحواسها.
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