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https://sputnikarabic.ae/20221128/مقتل-موظف-بالحرس-الثوري-الإيراني-بإطلاق-نار-من-قبل-مجهولين-في-أصفهان--1070627098.html
مقتل موظف بالحرس الثوري الإيراني بإطلاق نار من قبل مجهولين في أصفهان
مقتل موظف بالحرس الثوري الإيراني بإطلاق نار من قبل مجهولين في أصفهان
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، أن موظفاً بالحرس الثوري قتل بإطلاق نار من قبل مجهولين في أصفهان وسط البلاد، في واقعة جديدة ضمن وقائع تكررت مؤخراً... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T12:47+0000
2022-11-28T12:47+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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طهران - سبوتنيك. وجاء في بيان قيادة الأمن في محافظة أصفهان، أنه "في الساعات الأولى من صباح اليوم، في عملية مسلحة بمدينة أصفهان، أصيب أحد العاملين في الحرس الثوري الإيراني، ويدعى "رضا داستاني"، بعدة طلقات بسلاح ناري من قبل مجهول".وتم "نقل السيد داستاني على الفور إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية، ولكن للأسف جهود الأطباء لم تكن فعالة وتوفي متأثراً بجراحه"، وفق البيان.وفي منتصف الشهر الجاري، قُتل ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين في مدينة بوكان بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد.كما قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وآخر من قوات التعبئة الشعبية (الباسيج)، الشهر الماضي، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مقتل 4 من عناصر الأمن الداخلي جنوب شرقي البلاد، وفتحت تحقيقًا لمعرفة تفاصيل الحادث.وأعلنت العلاقات العامة بالحرس الثوري الإيراني، مؤخراً، مقتل المستشار في القوات الجوية للحرس الثوري، العقيد داود جعفري، في انفجار عبوة ناسفة قرب العاصمة السورية دمشق.وتتواصل في مدن إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، مظاهرات عقب وفاة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق.وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهموا الشرطة بتعذيبها.
https://sputnikarabic.ae/20221002/5-قتلى-من-الحرس-الثوري-الإيراني-في-اشتباكات-جنوب-شرقي-البلاد-1068507244.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

مقتل موظف بالحرس الثوري الإيراني بإطلاق نار من قبل مجهولين في أصفهان

12:47 GMT 28.11.2022
© AFP 2022متظاهريون إيرانيين يحرقون صندوق قمامة في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022
متظاهريون إيرانيين يحرقون صندوق قمامة في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، أن موظفاً بالحرس الثوري قتل بإطلاق نار من قبل مجهولين في أصفهان وسط البلاد، في واقعة جديدة ضمن وقائع تكررت مؤخراً تزامنا مع احتجاجات مناهضة للنظام.
طهران - سبوتنيك. وجاء في بيان قيادة الأمن في محافظة أصفهان، أنه "في الساعات الأولى من صباح اليوم، في عملية مسلحة بمدينة أصفهان، أصيب أحد العاملين في الحرس الثوري الإيراني، ويدعى "رضا داستاني"، بعدة طلقات بسلاح ناري من قبل مجهول".
وتم "نقل السيد داستاني على الفور إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية، ولكن للأسف جهود الأطباء لم تكن فعالة وتوفي متأثراً بجراحه"، وفق البيان.
وفي منتصف الشهر الجاري، قُتل ضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري الإيراني على يد مجهولين في مدينة بوكان بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد.
كما قُتل عنصر من قوات الحرس الثوري الإيراني وآخر من قوات التعبئة الشعبية (الباسيج)، الشهر الماضي، إثر هجوم مسلح لمجهولين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
5 قتلى من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات جنوب شرقي البلاد
2 أكتوبر, 11:52 GMT
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مقتل 4 من عناصر الأمن الداخلي جنوب شرقي البلاد، وفتحت تحقيقًا لمعرفة تفاصيل الحادث.
وأعلنت العلاقات العامة بالحرس الثوري الإيراني، مؤخراً، مقتل المستشار في القوات الجوية للحرس الثوري، العقيد داود جعفري، في انفجار عبوة ناسفة قرب العاصمة السورية دمشق.
وتتواصل في مدن إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، مظاهرات عقب وفاة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق.
وفيما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهموا الشرطة بتعذيبها.
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