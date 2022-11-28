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https://sputnikarabic.ae/20221128/ملك-الأردن-يلفت-إلى-دعم-بلاده-للجهود-المبذولة-لتجديد-الهدنة-اليمنية-1070634559.html
ملك الأردن يلفت إلى دعم بلاده للجهود المبذولة لتجديد الهدنة اليمنية
ملك الأردن يلفت إلى دعم بلاده للجهود المبذولة لتجديد الهدنة اليمنية
لفت العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، إلى دعم الأردن للجهود المبذولة لتجديد الهدنة اليمنية، وإلى ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن، بما يضمن... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T15:30+0000
2022-11-28T15:30+0000
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جاء ذلك خلال استقبال ملك الأردن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في قصر الحسينية، في العاصمة الأردنية عمان، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.من ناحيته، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال لقائه بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك في سبيل إنهاء الأزمة اليمنية.كما أكد العليمي للملك عبد الله الثاني تقديره للدور الأردني، ودعوته في كل المحافل الدولية للتوصل إلى حل سياسي يفضي إلى استعادة أمن اليمن واستقراره.وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت جماعة "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بتغطية ذلك من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221109/أمريكا-وسلطنة-عمان-يتفقان-على-عدم-وجود-حل-عسكري-للصراع-في-اليمن-ويدعوان-إلى-تمديد-الهدنة-1069969008.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, ملك الأردن عبدالله الثاني, أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, ملك الأردن عبدالله الثاني, أخبار الأردن, العالم العربي

ملك الأردن يلفت إلى دعم بلاده للجهود المبذولة لتجديد الهدنة اليمنية

15:30 GMT 28.11.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالعاهل الأرني الملك عبد الله الثاني خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
العاهل الأرني الملك عبد الله الثاني خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
العاهل الأرني الملك عبد الله الثاني خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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لفت العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، إلى دعم الأردن للجهود المبذولة لتجديد الهدنة اليمنية، وإلى ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن، بما يضمن وحدته واستقراره وسلامة أراضيه.
جاء ذلك خلال استقبال ملك الأردن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في قصر الحسينية، في العاصمة الأردنية عمان، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
من ناحيته، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال لقائه بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك في سبيل إنهاء الأزمة اليمنية.
كما أكد العليمي للملك عبد الله الثاني تقديره للدور الأردني، ودعوته في كل المحافل الدولية للتوصل إلى حل سياسي يفضي إلى استعادة أمن اليمن واستقراره.
وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت جماعة "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بتغطية ذلك من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.
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9 نوفمبر, 07:58 GMT
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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