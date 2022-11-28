https://sputnikarabic.ae/20221128/ممثل-ليونيل-ميسي-يرد-على-تقارير-أفادت-بوجود-مفاوضات-لانتقال-اللاعب-إلى-ناد-جديد-1070616481.html
ممثل ليونيل ميسي يرد على تقارير أفادت بوجود مفاوضات لانتقال اللاعب إلى ناد جديد
ممثل ليونيل ميسي يرد على تقارير أفادت بوجود مفاوضات لانتقال اللاعب إلى ناد جديد
ردّ مارسيلو مينديز، ممثل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على التقارير التي زعمت أن اللاعب دخل في مفاوضات للانتقال من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي إنتر... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T09:33+0000
2022-11-28T09:33+0000
2022-11-28T09:33+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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وقال مينديز، في بيان لشبكة CNN: "هذا خطأ، إنّها أخبار كاذبة، ليس هناك مفاوضات بشأن انضمام ليونيل إلى إنتر ميامي الموسم المقبل".وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قد ذكرت، يوم الأحد، أن ميسي، البالغ من العمر 35 عاماً، كان على وشك الاتفاق على صفقة مع نادي إنتر ميامي، وسيوقع بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.ويخوض ميسي في الوقت الحالي نهائيات المونديال في نسخته الثانية والعشرين مع منتخب بلاده، ويمتد عقده مع النادي الباريسي حتّى صيف عام 2023.خلال مسيرته، فاز ميسي بما مجموعه 40 لقباً مع برشلونة وباريس سان جيرمان والأرجنتين، بما في ذلك كأس أمريكا الجنوبية، البطولة الدولية الأولى في قارة أمريكا الجنوبية، لكنّه لم يفز أبداً بكأس العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
ممثل ليونيل ميسي يرد على تقارير أفادت بوجود مفاوضات لانتقال اللاعب إلى ناد جديد
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ردّ مارسيلو مينديز، ممثل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على التقارير التي زعمت أن اللاعب دخل في مفاوضات للانتقال من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، الموسم المقبل.
وقال مينديز، في بيان لشبكة CNN
: "هذا خطأ، إنّها أخبار كاذبة، ليس هناك مفاوضات بشأن انضمام ليونيل إلى إنتر ميامي الموسم المقبل".
وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قد ذكرت، يوم الأحد، أن ميسي، البالغ من العمر 35 عاماً، كان على وشك الاتفاق
على صفقة مع نادي إنتر ميامي، وسيوقع بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.
ويخوض ميسي في الوقت الحالي نهائيات المونديال في نسخته الثانية والعشرين مع منتخب بلاده، ويمتد عقده مع النادي الباريسي حتّى صيف عام 2023.
خلال مسيرته، فاز ميسي بما مجموعه 40 لقباً مع برشلونة وباريس سان جيرمان والأرجنتين، بما في ذلك كأس أمريكا الجنوبية، البطولة الدولية الأولى في قارة أمريكا الجنوبية، لكنّه لم يفز أبداً بكأس العالم.