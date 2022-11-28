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https://sputnikarabic.ae/20221128/مناورات-مشتركة-لقصف-إيران-معلومات-عن-القوات-الجوية-الأمريكية-والإسرائيلية-1070644111.html
مناورات مشتركة لقصف إيران... معلومات عن القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية
مناورات مشتركة لقصف إيران... معلومات عن القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية
تصنف القوات الجوية الإسرائيلية في المرتبة الـ 19 بين أقوى 142 قوة جوية في العالم، بينما تصنف القوات الجوية الأمريكية في المرتبة رقم 1 عالميا. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T20:54+0000
2022-11-28T20:54+0000
رصد عسكري
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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ومن المقرر أن تشارك الدولتان في مناورات جوية مشتركة تنطلق غدا الثلاثاء، تحاكي قصف المنشآت النووية الإيرانية.فيما يلي معلومات عن القوات الجوية للدولتين، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.تمتلك القوات الجوية الأمريكية 13 ألفا و247 طائرة تضم:وتمتلك القوات الجوية الإسرائيلية 597 طائرة حربية تضم:ومن المقرر أن تبدأ الدولتان أضخم مناورات جوية مشتركة بينهما تشمل إجراء طلعات جوية بعيدة المدى فوق إسرائيل والبحر المتوسط، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى أن المناورات تحاكي تنفيذ هجمات على المنشآت النووية الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221128/القوات-الجوية-الأمريكية-والإسرائيلية-تنفذان-مناورات-تحاكي-قصف-منشآت-إيران-النووية-1070643237.html
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رصد عسكري, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

مناورات مشتركة لقصف إيران... معلومات عن القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية

20:54 GMT 28.11.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZمقاتلة F-15 الإسرائيلية
مقاتلة F-15 الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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تصنف القوات الجوية الإسرائيلية في المرتبة الـ 19 بين أقوى 142 قوة جوية في العالم، بينما تصنف القوات الجوية الأمريكية في المرتبة رقم 1 عالميا.
ومن المقرر أن تشارك الدولتان في مناورات جوية مشتركة تنطلق غدا الثلاثاء، تحاكي قصف المنشآت النووية الإيرانية.
مقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية تنفذان مناورات تحاكي قصف منشآت إيران النووية
20:04 GMT
فيما يلي معلومات عن القوات الجوية للدولتين، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.

تمتلك القوات الجوية الأمريكية 13 ألفا و247 طائرة تضم:

1957 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
783 طائرة هجومية.
982 طائرة نقل عسكري.
2661 طائرة تدريب.
774 طائرة مهام خاصة.
627 طائرة تزود بالوقود.
5463 مروحية.

وتمتلك القوات الجوية الإسرائيلية 597 طائرة حربية تضم:

241 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
27 طائرة هجومية.
15 طائرة نقل عسكري.
153 طائرة تدريب.
23 طائرة مهام خاصة.
11 طائرة تزود بالوقود.
127 مروحية.
ومن المقرر أن تبدأ الدولتان أضخم مناورات جوية مشتركة بينهما تشمل إجراء طلعات جوية بعيدة المدى فوق إسرائيل والبحر المتوسط، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى أن المناورات تحاكي تنفيذ هجمات على المنشآت النووية الإيرانية.
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