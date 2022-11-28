https://sputnikarabic.ae/20221128/مناورات-مشتركة-لقصف-إيران-معلومات-عن-القوات-الجوية-الأمريكية-والإسرائيلية-1070644111.html
مناورات مشتركة لقصف إيران... معلومات عن القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية
مناورات مشتركة لقصف إيران... معلومات عن القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية
تصنف القوات الجوية الإسرائيلية في المرتبة الـ 19 بين أقوى 142 قوة جوية في العالم، بينما تصنف القوات الجوية الأمريكية في المرتبة رقم 1 عالميا. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T20:54+0000
2022-11-28T20:54+0000
2022-11-28T20:54+0000
رصد عسكري
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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ومن المقرر أن تشارك الدولتان في مناورات جوية مشتركة تنطلق غدا الثلاثاء، تحاكي قصف المنشآت النووية الإيرانية.فيما يلي معلومات عن القوات الجوية للدولتين، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.تمتلك القوات الجوية الأمريكية 13 ألفا و247 طائرة تضم:وتمتلك القوات الجوية الإسرائيلية 597 طائرة حربية تضم:ومن المقرر أن تبدأ الدولتان أضخم مناورات جوية مشتركة بينهما تشمل إجراء طلعات جوية بعيدة المدى فوق إسرائيل والبحر المتوسط، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى أن المناورات تحاكي تنفيذ هجمات على المنشآت النووية الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221128/القوات-الجوية-الأمريكية-والإسرائيلية-تنفذان-مناورات-تحاكي-قصف-منشآت-إيران-النووية-1070643237.html
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
مناورات مشتركة لقصف إيران... معلومات عن القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية
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تصنف القوات الجوية الإسرائيلية في المرتبة الـ 19 بين أقوى 142 قوة جوية في العالم، بينما تصنف القوات الجوية الأمريكية في المرتبة رقم 1 عالميا.
ومن المقرر أن تشارك الدولتان في مناورات جوية مشتركة تنطلق غدا الثلاثاء، تحاكي قصف المنشآت النووية الإيرانية.
فيما يلي معلومات عن القوات الجوية للدولتين، حسبما تشير إحصائيات موقع
"غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
تمتلك القوات الجوية الأمريكية 13 ألفا و247 طائرة تضم:
1957 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
وتمتلك القوات الجوية الإسرائيلية 597 طائرة حربية تضم:
ومن المقرر أن تبدأ الدولتان أضخم مناورات جوية مشتركة بينهما تشمل إجراء طلعات جوية بعيدة المدى فوق إسرائيل والبحر المتوسط، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى أن المناورات تحاكي تنفيذ هجمات على المنشآت النووية الإيرانية
.