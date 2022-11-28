منظر لا يصدق لبرمودا من الفضاء

© Photo / Oleg Artemyevصور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
1/7
© Photo / Oleg Artemyev
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
© Photo / Oleg Artemyevصور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
2/7
© Photo / Oleg Artemyev
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
© Photo / Oleg Artemyevصور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
3/7
© Photo / Oleg Artemyev
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
© Photo / Oleg Artemyevصور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
4/7
© Photo / Oleg Artemyev
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
© Photo / Oleg Artemyevصور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
5/7
© Photo / Oleg Artemyev
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
© Photo / Oleg Artemyevصور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
6/7
© Photo / Oleg Artemyev
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
© Photo / Oleg Artemyevصور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
7/7
© Photo / Oleg Artemyev
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.