عربي
https://sputnikarabic.ae/20221128/منظر-لا-يصدق-لبرمودا-من-الفضاء-1070622775.html
منظر لا يصدق لبرمودا من الفضاء
منظر لا يصدق لبرمودا من الفضاء
صور لجزر برمودا يشاركها رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيمييف، من محطة الفضاء الدولية. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T13:29+0000
2022-11-28T13:29+0000
صور
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1c/1070622933_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_12f820174f1f9cffbb4824bd477cc072.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1c/1070622933_156:0:1400:933_1920x0_80_0_0_37527d3519084228aee4c7288cb565f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة
фото, صور, وسائط متعددة

منظر لا يصدق لبرمودا من الفضاء

13:29 GMT 28.11.2022
تابعنا عبرTelegram
صور لجزر برمودا يشاركها رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيمييف، من محطة الفضاء الدولية.
© Photo / Oleg Artemyevصور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي
1/7
© Photo / Oleg Artemyev
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
© Photo / Oleg Artemyevصور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي
2/7
© Photo / Oleg Artemyev
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
© Photo / Oleg Artemyevصور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي
3/7
© Photo / Oleg Artemyev
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
© Photo / Oleg Artemyevصور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي
4/7
© Photo / Oleg Artemyev
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
© Photo / Oleg Artemyevصور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي
5/7
© Photo / Oleg Artemyev
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
© Photo / Oleg Artemyevصور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي
6/7
© Photo / Oleg Artemyev
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
© Photo / Oleg Artemyevصور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي
7/7
© Photo / Oleg Artemyev
صور لجزر برمودا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيمييف من محطة الفضاء الدولية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала