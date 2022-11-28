https://sputnikarabic.ae/20221128/موسكو-أمريكا-ترفض-إجراء-تحقيق-دولي-يتعلق-بأنشطتها-البيولوجية-في-أوكرانيا-1070627892.html
موسكو: أمريكا ترفض إجراء تحقيق دولي يتعلق بأنشطتها البيولوجية في أوكرانيا
موسكو: أمريكا ترفض إجراء تحقيق دولي يتعلق بأنشطتها البيولوجية في أوكرانيا
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن روسيا لم تتلق رداً شاملاً من الولايات المتحدة وأوكرانيا فيما يتعلق بالأنشطة البيولوجية... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T13:10+0000
2022-11-28T13:10+0000
2022-11-28T13:10+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال غاتيلوف خلال كلمة ألقاها أمام الدول الأطراف في الاتفاقية بجنيف اليوم الإثنين: "لم نتلق ردا ملائما وذات مغزى على الوثائق والأدلة المقدمة التي تلقي الضوء على الطبيعة الحقيقية للتفاعل بين البنتاغون والمتعاقدين معه والجانب الأوكراني في مجال الأنشطة العسكرية والبيولوجية".وأضاف غاتيلوف: "نتيجة لذلك، وعلى الرغم من حقيقة أننا استخدمنا جميع الآليات المتاحة بموجب الاتفاقية لحل النزاعات فإن الوضع الحالي غير المقبول المرتبط مباشرة بتنفيذ الاتفاقية لا يزال دون حل، وسنضغط على الطرفين الأمريكي والأوكراني لتصحيح ذلك".وأردف: "إلى جانب الغالبية العظمى من الدول المشاركة، فإن روسيا مقتنعة بأن فعالية الاتفاقية ستزداد بشكل كبير إذا تم اعتماد بروتوكول عالمي ملزم قانونًا وحيادي يتعلق بجميع مواد الاتفاقية وينص على آلية تحقيق".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو: أمريكا ترفض إجراء تحقيق دولي يتعلق بأنشطتها البيولوجية في أوكرانيا
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن روسيا لم تتلق رداً شاملاً من الولايات المتحدة وأوكرانيا فيما يتعلق بالأنشطة البيولوجية والعسكرية للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا بموجب اتفاقية التخلص من الأسلحة البيولوجية والكيميائية.
وقال غاتيلوف خلال كلمة ألقاها أمام الدول الأطراف في الاتفاقية بجنيف اليوم الإثنين: "لم نتلق ردا ملائما وذات مغزى على الوثائق والأدلة المقدمة التي تلقي الضوء على الطبيعة الحقيقية للتفاعل بين البنتاغون والمتعاقدين معه والجانب الأوكراني في مجال الأنشطة العسكرية والبيولوجية".
شكوى روسيا لم يتم النظر بها والولايات المتحدة رفضت الاقتراح بإجراء تحقيق دولي تحت رعاية مجلس الأمن الدولي وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية.
وأضاف غاتيلوف: "نتيجة لذلك، وعلى الرغم من حقيقة أننا استخدمنا جميع الآليات المتاحة بموجب الاتفاقية لحل النزاعات فإن الوضع الحالي غير المقبول المرتبط مباشرة بتنفيذ الاتفاقية لا يزال دون حل، وسنضغط على الطرفين الأمريكي والأوكراني لتصحيح ذلك".
كما أضاف غاتيلوف أن روسيا تريد أن يجعل البروتوكول الجديد جميع قواعد اتفاقية الأسلحة البيولوجية ملزمة من أجل تعزيز الاتفاقية.
وأردف
: "إلى جانب الغالبية العظمى من الدول المشاركة، فإن روسيا مقتنعة بأن فعالية الاتفاقية ستزداد بشكل كبير إذا تم اعتماد بروتوكول عالمي ملزم قانونًا وحيادي يتعلق بجميع مواد الاتفاقية وينص على آلية تحقيق".