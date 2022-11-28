https://sputnikarabic.ae/20221128/ميدفيديف-يتوقع-حدوث-طلاق-سريع-بين-الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-1070627529.html
ميدفيديف يتوقع حدوث "طلاق" سريع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
ميدفيديف يتوقع حدوث "طلاق" سريع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن الولايات المتحدة تهيئ الظروف بشكل متزايد للاندماج السريع للشركات الأوروبية الرائدة في اقتصادها، بينما... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T12:55+0000
2022-11-28T12:55+0000
2022-11-28T12:55+0000
روسيا
ميدفيديف
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وقال على "تلغرام": "تزيد الولايات المتحدة نشاطها بخلق الظروف على أراضيها للاندماج السريع للشركات الأوروبية الرائدة في اقتصادها. ويشجعها نظام الإعانات والحوافز الضريبية على أن تصبح مستثمرة في العالم الجديد، متناسية مصالح أوروبا المسنة والعقوبات التي ربما تسبب لها الألم الحلو".وأضاف: "كذب ألفا بيندوستان، بشكل صارخ على أوروبا غير المحبوبة، على الرغم من القسم لها بعدم الخيانة وبالحب حتى الموت وووعوده بجلب كل الدخل حصريًا" للعائلة ". إنه لا يفكر حتى في تقاسم الأرباح بل على العكس من ذلك، يأخذ من شريكه المسن كل شيء دون أدنى تردد...".وبحسب قوله، فإن أمريكا تشجع "بقوة وعزيمة زبائنها على شراء ما يُصنع في الولايات المتحدة"، بينما ترى الشركات الأوروبية لنفسها فرصًا أقل فأقل للعمل بشكل طبيعي في بلدانها بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، بعد ذلك ثق في الرعاة الأثرياء. بعد أن تخلوا عن تأمين المعيشة لأوروبا، وعاملوها كفتاة من الشارع. يمكن، بالطبع، الانفصال بشكل حاسم عن شركاء جنسيين غير مخلصين وغير نزيهين (آسف، شركاء في الاقتصاد) وبدء حياة شخصية حرة وجديدة بفخر وبنائها بشكل مستقل. لكن من غير المرجح أن يكون لدى الدول الأوروبية ما يكفي من التصميم على ذلك. ولم يعد التستوستيرون كافيا".
ميدفيديف
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ميدفيديف
ميدفيديف يتوقع حدوث "طلاق" سريع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن الولايات المتحدة تهيئ الظروف بشكل متزايد للاندماج السريع للشركات الأوروبية الرائدة في اقتصادها، بينما تتجاهل مصالح أوروبا، وتعهد بإنهاء "زواجهم" مبكرًا.
وقال على "تلغرام": "تزيد الولايات المتحدة نشاطها بخلق الظروف على أراضيها للاندماج السريع للشركات الأوروبية الرائدة في اقتصادها. ويشجعها نظام الإعانات والحوافز الضريبية على أن تصبح مستثمرة في العالم الجديد، متناسية مصالح أوروبا المسنة والعقوبات التي ربما تسبب لها الألم الحلو".
ووفقا له، فإن "الزواج بين الولايات المتحدة وأوروبا مهدد بالانتهاء بفضيحة قذرة وتقسيم كئيب للممتلكات المكتسبة بشكل مشترك، والسبب في ذلك هو "الخيانة الاقتصادية"، وأحيانا "الرفض الواضح للوفاء "بواجب الزوجية".
وأضاف: "كذب ألفا بيندوستان، بشكل صارخ على أوروبا غير المحبوبة، على الرغم من القسم لها بعدم الخيانة وبالحب حتى الموت وووعوده بجلب كل الدخل حصريًا" للعائلة ". إنه لا يفكر حتى في تقاسم الأرباح بل على العكس من ذلك، يأخذ من شريكه المسن كل شيء دون أدنى تردد...".
وبحسب قوله، فإن أمريكا تشجع "بقوة وعزيمة زبائنها على شراء ما يُصنع في الولايات المتحدة"، بينما ترى الشركات الأوروبية لنفسها فرصًا أقل فأقل للعمل بشكل طبيعي في بلدانها بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، بعد ذلك ثق في الرعاة الأثرياء. بعد أن تخلوا عن تأمين المعيشة لأوروبا، وعاملوها كفتاة من الشارع. يمكن، بالطبع، الانفصال بشكل حاسم عن شركاء جنسيين غير مخلصين وغير نزيهين (آسف، شركاء في الاقتصاد) وبدء حياة شخصية حرة وجديدة بفخر وبنائها بشكل مستقل. لكن من غير المرجح أن يكون لدى الدول الأوروبية ما يكفي من التصميم على ذلك. ولم يعد التستوستيرون كافيا".