https://sputnikarabic.ae/20221128/واشنطن-الصين-تشكل-تهديدا-متزايدا-في-سباق-الفضاء-العسكري-1070613869.html
واشنطن: الصين تشكل تهديدا متزايدا في سباق الفضاء العسكري
واشنطن: الصين تشكل تهديدا متزايدا في سباق الفضاء العسكري
اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية، أن الصين باتت تشكل "تهديدا متزايدا" في سباق الفضاء العسكري. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T07:56+0000
2022-11-28T07:56+0000
2022-11-28T07:56+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/10/1058713529_0:9:3609:2039_1920x0_80_0_0_d9e4b71008da8ea633d4972b8c30c4b0.jpg
وقالت نينا أرماغنو، مديرة أركان قوة الفضاء الأمريكية، إن بكين أحرزت تقدمًا كبيرًا في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية، على ما نقلت قناة cnbc الأمريكية.وأوضحت أن التقدم الصيني شمل بما في ذلك "مجالات مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها، والتي تسمح للدول بتوسيع نطاق برامجها الفضائية بسرعة".أحرزت بكين تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة في مجال سباق الفضاء، ما أثار قلق واشنطن ودول غربية أخرى.تعمل الصين أيضا على تطوير تقنية تجريبية تهدف إلى تعدين (تنقيب) الكويكبات والكواكب الصغيرة من أجل الموارد الطبيعية.قالت أرماغنو في حدث بسيدني يديره معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، وهو منظمة بحثية تمولها جزئيا الحكومتان الأمريكية والأسترالية: "أعتقد أنه من الممكن تماما أن يتمكن (الصينيون) من اللحاق بنا وتجاوزنا، بالتأكيد"، مضيفة "التقدم الذي أحرزوه كان مذهلا وسريعا بشكل كبير".وتابعت "الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها نية لإعادة تشكيل النظام الدولي، وبشكل متزايد القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتحقيق هذا الهدف".
https://sputnikarabic.ae/20220704/حرب-الفضاء-ناسا-تتهم-الصين-بـ-احتلال-القمر-والأخيرة-تعارض-1064611739.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/10/1058713529_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_9503624089f8f7ed256742e830e4c99f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن: الصين تشكل تهديدا متزايدا في سباق الفضاء العسكري
تابعنا عبر
اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية، أن الصين باتت تشكل "تهديدا متزايدا" في سباق الفضاء العسكري.
وقالت نينا أرماغنو، مديرة أركان قوة الفضاء الأمريكية، إن بكين أحرزت تقدمًا كبيرًا في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية، على ما نقلت قناة
cnbc الأمريكية.
وأوضحت أن التقدم الصيني شمل بما في ذلك "مجالات مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها، والتي تسمح للدول بتوسيع نطاق برامجها الفضائية بسرعة".
أحرزت بكين تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة في مجال سباق الفضاء
، ما أثار قلق واشنطن ودول غربية أخرى.
تعمل الصين
أيضا على تطوير تقنية تجريبية تهدف إلى تعدين (تنقيب) الكويكبات والكواكب الصغيرة من أجل الموارد الطبيعية.
قالت أرماغنو في حدث بسيدني يديره معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، وهو منظمة بحثية تمولها جزئيا الحكومتان الأمريكية والأسترالية: "أعتقد أنه من الممكن تماما أن يتمكن (الصينيون) من اللحاق بنا وتجاوزنا، بالتأكيد"، مضيفة "التقدم الذي أحرزوه كان مذهلا وسريعا بشكل كبير".
وتابعت "الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها نية لإعادة تشكيل النظام الدولي، وبشكل متزايد القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتحقيق هذا الهدف".