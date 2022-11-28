https://sputnikarabic.ae/20221128/واشنطن-قلقة-من-أن-مساعداتها-لأوكرانيا-قد-تؤثر-على-خططها-لتسليح-تايوان-1070610773.html
واشنطن قلقة من أن مساعداتها لأوكرانيا قد تؤثر على خططها لتسليح تايوان
واشنطن قلقة من أن مساعداتها لأوكرانيا قد تؤثر على خططها لتسليح تايوان
تشعر السلطات الأمريكية بالقلق من أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا، قد يتسبب في حدوث عجز فيما يتعلق بخطط واشنطن طويلة الأجل لتسليح تايوان (الصين). 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T04:04+0000
2022-11-28T04:04+0000
2022-11-28T04:04+0000
أخبار تايوان
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأحد، نقلا عن مسؤولين بالحكومة والكونغرس، أن تأخر الشحنات لتايوان في ديسمبر الماضي تجاوز 14 مليار دولار، ونمت منذ ذلك الحين إلى 18.7 مليار دولار.وقالت مصادر لذات الصحيفة، إن 208 قطعة سلاح مضادة للدبابات من طراز جافلين تم طلبها في ديسمبر 2015، بالإضافة إلى 215 صاروخا من طراز ستينجر أرض-جو تم طلبها في نفس العام، لم تصل بعد إلى الجزيرة.أشارت شركات الدفاع، بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن وشركة بوينغ، إلى أن هناك انتكاسات في الإنتاج حتى قبل أن تبدأ روسيا عملياتها الخاصة في أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشاكل سلسلة التوريد الناتجة عن جائحة كورونا.في الوقت نفسه، لم تعترف وزارة الخارجية الأمريكية ولا البنتاغون بنقص الشحنات إلى تايوان، وفقا للصحيفة.
https://sputnikarabic.ae/20221128/وزير-الدفاع-النرويج-تحتفظ-بخطوط-اتصال-مع-موسكو-1070610419.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان
واشنطن قلقة من أن مساعداتها لأوكرانيا قد تؤثر على خططها لتسليح تايوان
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تشعر السلطات الأمريكية بالقلق من أن تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا، قد يتسبب في حدوث عجز فيما يتعلق بخطط واشنطن طويلة الأجل لتسليح تايوان (الصين).
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأحد، نقلا عن مسؤولين بالحكومة والكونغرس، أن تأخر الشحنات لتايوان
في ديسمبر الماضي تجاوز 14 مليار دولار، ونمت منذ ذلك الحين إلى 18.7 مليار دولار.
وقالت مصادر لذات الصحيفة، إن 208 قطعة سلاح مضادة للدبابات من طراز جافلين تم طلبها في ديسمبر 2015، بالإضافة إلى 215 صاروخا من طراز ستينجر أرض-جو تم طلبها في نفس العام، لم تصل بعد إلى الجزيرة.
أشارت شركات الدفاع، بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن وشركة بوينغ، إلى أن هناك انتكاسات في الإنتاج حتى قبل أن تبدأ روسيا عملياتها الخاصة في أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشاكل سلسلة التوريد الناتجة عن جائحة كورونا.
في الوقت نفسه، لم تعترف وزارة الخارجية الأمريكية ولا البنتاغون بنقص الشحنات إلى تايوان، وفقا للصحيفة.