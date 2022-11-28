https://sputnikarabic.ae/20221128/وزراء-خارجية-7-دول-أوروبية-يصلون-إلى-كييف-لمناقشة-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-1070632297.html
وزراء خارجية 7 دول أوروبية يصلون إلى كييف لمناقشة تزويد أوكرانيا بالأسلحة
وزراء خارجية 7 دول أوروبية يصلون إلى كييف لمناقشة تزويد أوكرانيا بالأسلحة
قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، إنه ناقش موضوع العقوبات ضد روسيا، وقضايا إمدادات الأسلحة والتمويل والطاقة مع وزراء خارجية إستونيا وأيسلندا ولاتفيا... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T14:59+0000
2022-11-28T14:59+0000
2022-11-28T15:00+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتب شميغال عبر قناته على "تليغرام" اليوم الاثنين: "وصل وزراء خارجية سبع دول إلى أوكرانيا اليوم وهم إستونيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وفنلندا والسويد".كما شكر شميغال الوزراء على مساعدتهم في إمداد أوكرانيا بمعدات الطاقة.وأعلنت نائبة وزير المالية الأوكرانية، أولغا زيكوفا، أنه في العام المقبل، ستكون هناك حاجة أيضًا إلى تمويل خارجي كبير من ميزانية الدولة، وستظل الولايات المتحدة أحد المانحين الرئيسيين.وقالت على الهواء على تليفزيون عموم أوكرانيا: "ستستمر أوكرانيا في طلب تمويل خارجي كبير ... ستظل الولايات المتحدة أحد المانحين الرئيسيين. نحن نجري محادثات مع وزارة الخزانة الأمريكية وقد قدم البيت الأبيض اقتراحًا إلى الكونغرس الأمريكي للموافقة عليه، وهو حزمة بقيمة 37.7 مليار دولار لدعم شامل".ووفقا لها، تتوقع كييف أن تتلقى 1.1 مليار دولار كدعم مباشر للميزانية من الولايات المتحدة العام المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221128/اتحاد-الخبازين-مشاكل-الخبز-في-أوكرانيا-تظهر-بسبب-انقطاع-التيار-الكهربائي--1070624557.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
وزراء خارجية 7 دول أوروبية يصلون إلى كييف لمناقشة تزويد أوكرانيا بالأسلحة
14:59 GMT 28.11.2022 (تم التحديث: 15:00 GMT 28.11.2022) تابعنا عبر
قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، إنه ناقش موضوع العقوبات ضد روسيا، وقضايا إمدادات الأسلحة والتمويل والطاقة مع وزراء خارجية إستونيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وفنلندا والسويد، الذين وصلوا إلى أوكرانيا.
وكتب شميغال عبر قناته على "تليغرام" اليوم الاثنين: "وصل وزراء خارجية سبع دول إلى أوكرانيا اليوم وهم إستونيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وفنلندا والسويد".
"وكانت الموضوعات الرئيسية لاجتماعنا هي الأسلحة والتمويل والعقوبات ضد روسيا وفي حزمة العقوبات التاسعة نحن معتمدون على فصل البنوك الروسية عن نظام سويفت بشكل كامل، وفرض حظر على دخول مواطني روسيا إلى الاتحاد الأوروبي كما تم إيلاء اهتمام كبير لقطاع الطاقة".
كما شكر شميغال الوزراء على مساعدتهم في إمداد أوكرانيا بمعدات الطاقة.
وأعلنت نائبة وزير المالية الأوكرانية، أولغا زيكوفا، أنه في العام المقبل، ستكون هناك حاجة أيضًا إلى تمويل خارجي كبير من ميزانية الدولة، وستظل الولايات المتحدة أحد المانحين الرئيسيين.
وقالت على الهواء على تليفزيون عموم أوكرانيا
: "ستستمر أوكرانيا في طلب تمويل خارجي كبير ... ستظل الولايات المتحدة أحد المانحين الرئيسيين. نحن نجري محادثات مع وزارة الخزانة الأمريكية وقد قدم البيت الأبيض اقتراحًا إلى الكونغرس الأمريكي للموافقة عليه، وهو حزمة بقيمة 37.7 مليار دولار لدعم شامل".
ووفقا لها، تتوقع كييف أن تتلقى 1.1 مليار دولار كدعم مباشر للميزانية من الولايات المتحدة العام المقبل.