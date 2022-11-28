https://sputnikarabic.ae/20221128/وزير-الخارجية-المصري-يستقبل-رئيس-بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-1070624059.html
وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
استقبل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الاثنين، عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T11:45+0000
2022-11-28T11:45+0000
2022-11-28T11:45+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
مصر
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وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن شكرى جدد التهنئة لباتيلي على توليه منصبه فى أول زيارة له إلى مصر، كما أعرب عن كامل دعم مصر له لإنجاح مهمته من أجل استعادة الاستقرار في ليبيا، ومؤكدا علي محورية دور الأمم المتحدة وحياديته بما يجعلها تحظى بثقة الأطراف داخل ليبيا و فى المجتمع الدولى.وخلال اللقاء استعرض سامح شكري جهود مصر المستمرة لحلحلة الأزمة الليبية، ومن بينها استضافتها جولات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية، مشيرا إلى أهمية إتمام هذا المسار بعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة وجود آليات محددة وأطر زمنية لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية، إلى جانب المتابعة الحثيثة من جانب المجتمع الدولى للأطراف المسئولة عن التنفيذ.وأوضح شكري أن ذلك يتطلب تنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، مؤكدا في هذا الشأن على أهمية دعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة.من ناحية أخرى، استعرض باتيلي الجهود التي يقوم بها في الساحة الليبية، وحرصه علي التحدث والاستماع لجميع الأطراف، معربا عن تقديره الكامل للدور المصري البناء والمحوري في ليبيا.
مصر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر
وزير الخارجية المصري يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
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استقبل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الاثنين، عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن شكرى جدد التهنئة لباتيلي على توليه منصبه
فى أول زيارة له إلى مصر، كما أعرب عن كامل دعم مصر له لإنجاح مهمته من أجل استعادة الاستقرار في ليبيا، ومؤكدا علي محورية دور الأمم المتحدة وحياديته بما يجعلها تحظى بثقة الأطراف داخل ليبيا و فى المجتمع الدولى.
وخلال اللقاء استعرض سامح شكري جهود مصر المستمرة لحلحلة الأزمة الليبية، ومن بينها استضافتها جولات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية، مشيرا إلى أهمية إتمام هذا المسار بعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة وجود آليات محددة وأطر زمنية لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية، إلى جانب المتابعة الحثيثة من جانب المجتمع الدولى للأطراف المسئولة عن التنفيذ.
وأوضح شكري أن ذلك يتطلب تنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، مؤكدا في هذا الشأن على أهمية دعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة.
من ناحية أخرى، استعرض باتيلي الجهود التي يقوم بها في الساحة الليبية، وحرصه علي التحدث والاستماع لجميع الأطراف
، معربا عن تقديره الكامل للدور المصري البناء والمحوري في ليبيا.