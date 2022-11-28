https://sputnikarabic.ae/20221128/وزير-الدفاع-النرويج-تحتفظ-بخطوط-اتصال-مع-موسكو-1070610419.html
وزير الدفاع: النرويج تحتفظ بخطوط اتصال مع موسكو
وزير الدفاع: النرويج تحتفظ بخطوط اتصال مع موسكو
أعلن وزير الدفاع النرويجي، بيورن أريلد غرام، أنه بالرغم من الوضع حول أوكرانيا، تحتفظ بلاده "ببعض خطوط الاتصال" مع موسكو. مشيراً إلى أن الاتصال بين عسكريي... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T01:50+0000
2022-11-28T01:50+0000
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أخبار النرويج
النرويج
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موسكو – سبوتنيك. وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر اللغيمايني تسايتونغ"، "الاتصالات بين بلدينا، بالطبع، تغيرت بعد 24 فبراير/شباط. في نفس الوقت لقد احتفظنا ببعض خطوط الاتصال".وأضاف، "نحن نتعاون في مجال صيد الأسماك ونجري عمليات إنقاذ مشتركة في البحر. كما نحتفظ بالاتصال بين عسكريينا، ولكن بمستوى نشاط أقل بكثير".وأشار الوزير إلى، أنه في لحظة ما يجب أن يعود الوضع طبيعيا. مضيفا أنه "لا يمكن أن يعود الوضع كما كان، وأن هذا الوضع له عواقب طويلة المدى".وأكد وزير الدفاع على أنه في الوقت الحالي، أوسلو لا ترى أي خطر عسكري مباشر بالنسبة لها من روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221107/إيران-تستدعي-سفير-النرويج-لديها-على-خلفية-تصريحات-داعمه-لأحداث-الشعب-في-طهران-1069923020.html
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أخبار النرويج, النرويج
وزير الدفاع: النرويج تحتفظ بخطوط اتصال مع موسكو
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أعلن وزير الدفاع النرويجي، بيورن أريلد غرام، أنه بالرغم من الوضع حول أوكرانيا، تحتفظ بلاده "ببعض خطوط الاتصال" مع موسكو. مشيراً إلى أن الاتصال بين عسكريي البلدين أيضا يبقى موجودًا.
موسكو – سبوتنيك. وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر اللغيمايني تسايتونغ"، "الاتصالات بين بلدينا، بالطبع، تغيرت بعد 24 فبراير/شباط. في نفس الوقت لقد احتفظنا ببعض خطوط الاتصال".
وأضاف، "نحن نتعاون في مجال صيد الأسماك ونجري عمليات إنقاذ مشتركة في البحر. كما نحتفظ بالاتصال بين عسكريينا
، ولكن بمستوى نشاط أقل بكثير".
وأشار الوزير إلى، أنه في لحظة ما يجب أن يعود الوضع طبيعيا. مضيفا أنه "لا يمكن أن يعود الوضع كما كان، وأن هذا الوضع له عواقب طويلة المدى".
وأكد وزير الدفاع على أنه في الوقت الحالي، أوسلو لا ترى أي خطر عسكري مباشر بالنسبة لها من روسيا.