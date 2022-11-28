https://sputnikarabic.ae/20221128/ولي-العهد-السعودي-يعلن-عن-مطار-الملك-سلمان-الدولي-سيضع-الرياض-بوابة-للعالم-1070627233.html
ولي العهد السعودي يعلن عن مطار الملك سلمان الدولي... "سيضع الرياض بوابة للعالم"
ولي العهد السعودي يعلن عن مطار الملك سلمان الدولي... "سيضع الرياض بوابة للعالم"
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن إطلاق مخطط مطار الملك سلمان الدولي، والذي سيتم تدشينه في العاصمة السعودية الرياض. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T12:55+0000
2022-11-28T12:55+0000
2022-11-28T12:55+0000
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وسيضع المطار الرياض كوجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسر يربط الشرق والغرب، كما أنه سيصبح واحدا من أكبر المطارات في العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).كما يستهدف المطار الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3,5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050.وسيمتد مطار الملك سلمان الدولي في الرياض على مساحة تقارب 57 كيلو مترا مربعا، ويتضمن 6 مدارج طيران، و12 كيلو مترا مربعا من المرافق المساندة والأصول السكنية والترفيهية والمحلات التجارية.كما سيساهم المطار بحوالي 27 مليار ريال سنويا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية.وسيضع مطار الملك سلمان الدولي مدينة الرياض بوابة للعالم، وكوجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسر يربط الشرق والغرب.ويأتي إعلان المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض، تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على إطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية محليا، وكذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، ودعم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد، بحسب "واس".
https://sputnikarabic.ae/20220829/مشروع-محمد-بن-سلمان-يطور-5-مساجد-تاريخية-في-مكة-المكرمة-1066971990.html
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ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
ولي العهد السعودي يعلن عن مطار الملك سلمان الدولي... "سيضع الرياض بوابة للعالم"
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أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن إطلاق مخطط مطار الملك سلمان الدولي، والذي سيتم تدشينه في العاصمة السعودية الرياض.
وسيضع المطار الرياض كوجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسر يربط الشرق والغرب، كما أنه سيصبح واحدا من أكبر المطارات في العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية (واس).
كما يستهدف المطار الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3,5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050.
وسيمتد مطار الملك سلمان الدولي في الرياض على مساحة تقارب 57 كيلو مترا مربعا، ويتضمن 6 مدارج طيران، و12 كيلو مترا مربعا من المرافق المساندة والأصول السكنية والترفيهية والمحلات التجارية.
كما سيساهم المطار بحوالي 27 مليار ريال سنويا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية.
وسيضع مطار الملك سلمان الدولي مدينة الرياض بوابة للعالم، وكوجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسر يربط الشرق والغرب.
ويأتي إعلان المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض، تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على إطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية محليا، وكذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، ودعم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد، بحسب "واس".