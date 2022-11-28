https://sputnikarabic.ae/20221128/-الفرقاطة-الحديثة-الأدميرال-غولوفكو-تدخل-التجارب-البحرية-في-بحر-البلطيق-1070625104.html
الفرقاطة الحديثة "الأدميرال غولوفكو" تدخل التجارب البحرية في بحر البلطيق
الفرقاطة الحديثة "الأدميرال غولوفكو" تدخل التجارب البحرية في بحر البلطيق
بدأت أحدث فرقاطة روسية "الأدميرال غولوفكو" من المشروع 22350 التجارب بحرية فى مواقع الاختبار لأسطول بحر البلطيق. 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T12:01+0000
2022-11-28T12:01+0000
2022-11-28T12:01+0000
رصد عسكري
روسيا
أسطول بحر البلطيق
تجربة
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وذكرت الخدمة الصحفية لأسطول البلطيق، في بيان اليوم الاثنين، "تقدم قوات أسطول البلطيق تجارب بحرية لأحدث فرقاطة من مشروع 22350 " الأدميرال غولوفكو"، حاليًا، دخلت الفرقاطة بحر البلطيق لتجارب المصانع البحرية".خلال الاختبارات الحالية، سيتحقق المتخصصون من تشغيل عدد من أنظمة دعم الحياة للسفينة، ومعدات الراديو الخاصة بالسفينة، بما في ذلك أنظمة الملاحة والاتصالات ومعدات الإنقاذ وأنظمة التهوية وتكييف الهواء، بالإضافة إلى تشغيل محطة توليد الكهرباء، معدات التوجيه والآليات المساعدة وجهاز التثبيت.وتابع البيان "يتم إجراء اختبارات السرعة والقدرة على المناورة والاهتزاز للفرقاطة في أوضاع مختلفة. وتشارك السفن وسفن الدعم التابعة لأسطول البلطيق، وكذلك الطيران البحري لأسطول البلطيق، في اختبارات أحدث سفينة".تم بناء فرقاطة الأدميرال غولوفكو في سيفيرنايا فيرف في سانت بطرسبرغ وهي ثالث سفينة في المشروع رقم 22350. وقد أصبحت الفرقاطة الرئيسية الأدميرال غورشكوف والأدميرال كاساتونوف جزءًا من البحرية الروسية. التسليح الرئيسي لفرقاطات المشروع هو نظام صاروخي بصواريخ كروز "كاليبر" و "أونيكس". من المخطط أن تتلقى فرقاطات هذه السلسلة أيضًا أحدث مجمع "تسيركون" الفرط صوتي.
https://sputnikarabic.ae/20221125/سفينة-الصواريخ-الصغيرة-غراد-الروسية-تبدأ-اختبارات-الحالة-في-بحر-البلطيق-1070532581.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أسطول بحر البلطيق, تجربة
رصد عسكري, روسيا, أسطول بحر البلطيق, تجربة
الفرقاطة الحديثة "الأدميرال غولوفكو" تدخل التجارب البحرية في بحر البلطيق
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بدأت أحدث فرقاطة روسية "الأدميرال غولوفكو" من المشروع 22350 التجارب بحرية فى مواقع الاختبار لأسطول بحر البلطيق.
وذكرت الخدمة الصحفية لأسطول البلطيق، في بيان اليوم الاثنين، "تقدم قوات أسطول البلطيق تجارب بحرية لأحدث فرقاطة من مشروع 22350 " الأدميرال غولوفكو"، حاليًا، دخلت الفرقاطة بحر البلطيق لتجارب المصانع البحرية".
خلال الاختبارات الحالية، سيتحقق المتخصصون من تشغيل عدد من أنظمة دعم الحياة للسفينة، ومعدات الراديو الخاصة بالسفينة، بما في ذلك أنظمة الملاحة والاتصالات ومعدات الإنقاذ وأنظمة التهوية وتكييف الهواء، بالإضافة إلى تشغيل محطة توليد الكهرباء، معدات التوجيه والآليات المساعدة وجهاز التثبيت.
وتابع البيان "يتم إجراء اختبارات السرعة والقدرة على المناورة والاهتزاز للفرقاطة في أوضاع مختلفة. وتشارك السفن وسفن الدعم التابعة لأسطول البلطيق، وكذلك الطيران البحري لأسطول البلطيق، في اختبارات أحدث سفينة".
تم بناء فرقاطة الأدميرال غولوفكو في سيفيرنايا فيرف في سانت بطرسبرغ وهي ثالث سفينة في المشروع رقم 22350. وقد أصبحت الفرقاطة الرئيسية الأدميرال غورشكوف والأدميرال كاساتونوف جزءًا من البحرية الروسية. التسليح الرئيسي لفرقاطات المشروع هو نظام صاروخي بصواريخ كروز "كاليبر" و "أونيكس". من المخطط أن تتلقى فرقاطات هذه السلسلة أيضًا أحدث مجمع "تسيركون" الفرط صوتي.