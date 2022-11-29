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https://sputnikarabic.ae/20221129/أسلحة-روسية-خفيفة-تستخدمها-القوات-الخاصة-للقتال-تحت-الماء-صور-1070670753.html
أسلحة روسية خفيفة تستخدمها القوات الخاصة للقتال تحت الماء... صور
أسلحة روسية خفيفة تستخدمها القوات الخاصة للقتال تحت الماء... صور
يتدرب أفراد القوات الخاصة في الجيوش النظامية على تنفيذ المهام، التي يتم تكليفهم بها أيا كانت ساحات المعركة في البر والبحر. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T18:15+0000
2022-11-29T18:15+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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يمثل القتال تحت الماء أحد أساليب القوات الخاصة التي تلجأ إليها لمواجهة قوات خاصة معادية سواء كان ذلك خلال مهام هجومية أو دفاعية.إضافة إلى التدريب الاحترافي لعناصر القوات الخاصة لتتمكن من خوض هذه معارك من هذا النوع، فإنها تحتاج إلى تسليح من نوع خاص يشمل البنادق والمسدسات والطلقات الخاصة بها.بندقية "إيه بي إس"هي بندقية هجومية تطورها روسيا لتدمير الأهداف المعادية تحت الماء ويختلف مداها باختلاف العمق تحت الماء الذي يمكن أن يصل إلى 40 مترا، إضافة إلى إمكانية استخدامها في المعارك البرية.مسدس "إس بي بي – 1 إم"تم تصميم المسدس لتدمير الأهداف تحت الماء ويمكنه تدمير الأهداف المعادية تحت الماء على بعد يصل إلى 17 مترا ومدى يصل إلى 20 مترا فوق الأرض.طلقات "إم بي إس"وتم تصميم الطلقات على شكل مخروطي، ويمكن استخدامها ضد الكائنات البحرية المفترسة، التي يمكن أن تظهر خلال تنفيذ مهام "الضفادع البشرية" تحت الماء، بحسب موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من البنادق المستخدمة تحت الماء تعمل بنظام إطلاق فردي أو آلي وتتميز بتصميم خاص يجعلها تعمل تحت الماء.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

أسلحة روسية خفيفة تستخدمها القوات الخاصة للقتال تحت الماء... صور

18:15 GMT 29.11.2022
© Sputnik . VLADIMIR AKIMOVمسدس روسي مصمم للقتال تحت الماء طراز "إس بي بي - 1 إم"
مسدس روسي مصمم للقتال تحت الماء طراز إس بي بي - 1 إم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
© Sputnik . VLADIMIR AKIMOV
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يتدرب أفراد القوات الخاصة في الجيوش النظامية على تنفيذ المهام، التي يتم تكليفهم بها أيا كانت ساحات المعركة في البر والبحر.
يمثل القتال تحت الماء أحد أساليب القوات الخاصة التي تلجأ إليها لمواجهة قوات خاصة معادية سواء كان ذلك خلال مهام هجومية أو دفاعية.
© Sputnik . ANTON DENESOV / الانتقال إلى بنك الصوربندقة هجومية روسية تستخدمها القوات الخاصة تحت الماء
بندقة هجومية روسية تستخدمها القوات الخاصة تحت الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
بندقة هجومية روسية تستخدمها القوات الخاصة تحت الماء
© Sputnik . ANTON DENESOV
/
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إضافة إلى التدريب الاحترافي لعناصر القوات الخاصة لتتمكن من خوض هذه معارك من هذا النوع، فإنها تحتاج إلى تسليح من نوع خاص يشمل البنادق والمسدسات والطلقات الخاصة بها.

بندقية "إيه بي إس"

© Sputnik . VLADIMIR AKIMOVبندقية هجومية روسية تستخدمها القوات الخاصة تحت الماء طراز "إيه بي إس"
بندقية هجومية روسية تستخدمها القوات الخاصة تحت الماء طراز إيه بي إس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
بندقية هجومية روسية تستخدمها القوات الخاصة تحت الماء طراز "إيه بي إس"
© Sputnik . VLADIMIR AKIMOV
هي بندقية هجومية تطورها روسيا لتدمير الأهداف المعادية تحت الماء ويختلف مداها باختلاف العمق تحت الماء الذي يمكن أن يصل إلى 40 مترا، إضافة إلى إمكانية استخدامها في المعارك البرية.
مدى البندقية تحت الماء: يصل إلى 30 مترا.
المدى على الأرض: يصل إلى 100 متر.
العيار: 5.66 ملم.
الوزن بدون طلقات: 3 كغ.
الطول بـ "الدبشك": 84 سم.
الطول في وضع الطي: 62 سم.
سرعة الطلقات: 340 / 360 متر/ ثانية.
سعة المخزن: 26 طلقة.
© Sputnik . MIXAYL GOLENKOV / الانتقال إلى بنك الصورقوات خاصة روسية مسلحة ببنادق هجومية وأسلحة للتقال تحت الماء
قوات خاصة روسية مسلحة ببنادق هجومية وأسلحة للتقال تحت الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
قوات خاصة روسية مسلحة ببنادق هجومية وأسلحة للتقال تحت الماء
© Sputnik . MIXAYL GOLENKOV
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مسدس "إس بي بي – 1 إم"

تم تصميم المسدس لتدمير الأهداف تحت الماء ويمكنه تدمير الأهداف المعادية تحت الماء على بعد يصل إلى 17 مترا ومدى يصل إلى 20 مترا فوق الأرض.
وتم تصميم المسدس بأربع سبطانات.
عيار المسدس: 4.5 ملم.
الوزن بدون طلقات: 950 غرام.
الطول: 24.4 سم.
سرعة الطلقات: 235 إلى 250 متر في الثانية.
المدى المؤثر: يتراوح بين 11 إلى 17 مترا.
المدى المؤثر في الهواء: 20 مترا.

طلقات "إم بي إس"

عيار الطقات 5.66 ملم مصممة للعمل على بنادق "إيه بي إس".
طول الطلقة: 15 ملم.
وزن الطلقة: 27 غرام.
وزن الرصاصة فقط: 19.5 غرام.
© Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورقوات خاصة روسية تستخدم بنادق هجومية تحت الماء طراز "إيه بي إس"
قوات خاصة روسية تستخدم بنادق هجومية تحت الماء طراز إيه بي إس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
قوات خاصة روسية تستخدم بنادق هجومية تحت الماء طراز "إيه بي إس"
© Anton Denisov
/
الانتقال إلى بنك الصور
وتم تصميم الطلقات على شكل مخروطي، ويمكن استخدامها ضد الكائنات البحرية المفترسة، التي يمكن أن تظهر خلال تنفيذ مهام "الضفادع البشرية" تحت الماء، بحسب موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
© Sputnik . VITALEY TIMKIV / الانتقال إلى بنك الصوربندقية هجومية روسية تستخدمها القوات الخاصة تحت الماء طراز "إيه بي إس"
بندقية هجومية روسية تستخدمها القوات الخاصة تحت الماء طراز إيه بي إس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
بندقية هجومية روسية تستخدمها القوات الخاصة تحت الماء طراز "إيه بي إس"
© Sputnik . VITALEY TIMKIV
/
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ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من البنادق المستخدمة تحت الماء تعمل بنظام إطلاق فردي أو آلي وتتميز بتصميم خاص يجعلها تعمل تحت الماء.
© Sputnikفي كيه إس"... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل
في كيه إس... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
في كيه إس"... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:00 GMT
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