https://sputnikarabic.ae/20221129/أكبر-بركان-نشط-على-الأرض-يثور-لأول-مرة-منذ-38-عاما-فيديو-1070661633.html
أكبر بركان نشط على الأرض يثور لأول مرة منذ 38 عاما
أكبر بركان نشط على الأرض يثور لأول مرة منذ 38 عاما
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن "ماونا لوا" في جزيرة هاواي، وهو أكبر بركان نشط في العالم، بدأ في الثوران مساء يوم الأحد الماضي. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T12:56+0000
2022-11-29T12:56+0000
2022-11-29T13:17+0000
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وأشارت في بيان لها إلى أن تدفقات الحمم البركانية لا تهدد أي مجتمعات منحدرة، أو لها تأثير كبير على صناعة السياحة المحلية، لكن بعض المناطق قد تتراكم بالرماد.وبدأ ثوران بركان "ماونا لوا" قبل وقت قصير من منتصف ليل الأحد الموافق 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.وكانت آخر مرة اندلع فيها البركان الكبير في مارس/ آذار ونيسان/ أبريل من عام 1984، وامتدت تدفقات حممه البركانية آنذاك إلى أكثر من 8 كيلومترات من هيلو، وهي أكبر مدينة في الجزيرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أكبر بركان نشط على الأرض يثور لأول مرة منذ 38 عاما
12:56 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 13:17 GMT 29.11.2022) تابعنا عبر
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن "ماونا لوا" في جزيرة هاواي، وهو أكبر بركان نشط في العالم، بدأ في الثوران مساء يوم الأحد الماضي.
وأشارت في بيان لها إلى أن تدفقات الحمم البركانية لا تهدد أي مجتمعات منحدرة، أو لها تأثير كبير على صناعة السياحة المحلية، لكن بعض المناطق قد تتراكم بالرماد.
وبدأ ثوران بركان "ماونا لوا" قبل وقت قصير من منتصف ليل الأحد الموافق 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وكانت آخر مرة اندلع فيها البركان الكبير في مارس/ آذار ونيسان/ أبريل من عام 1984، وامتدت تدفقات حممه البركانية آنذاك إلى أكثر من 8 كيلومترات من هيلو، وهي أكبر مدينة في الجزيرة.