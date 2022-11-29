https://sputnikarabic.ae/20221129/ألمانيا-تضغط-على-مقدونيا-الشمالية-لإجراء-إصلاحات-تضمن-انضمامها-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1070670580.html

ألمانيا تضغط على مقدونيا الشمالية لإجراء إصلاحات تضمن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

ألمانيا تضغط على مقدونيا الشمالية لإجراء إصلاحات تضمن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

حث الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مقدونيا الشمالية على الاعتراف بوجود أقلية إثنية بلغارية في البلاد، وسط إجراءات أخرى مطلوبة لتسريع عملية انضمامها إلى... 29.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-29T17:15+0000

2022-11-29T17:15+0000

2022-11-29T17:19+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

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ووصل شتاينماير إلى العاصمة سكوبي، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، ثم يتوجه بعد ذلك إلى ألبانيا المجاورة. بدأت دولتا البلقان محادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز، في عملية من المتوقع أن تستمر في لسنوات.تعطلت محاولة انضمام مقدونيا الشمالية بسبب الخلاف مع بلغاريا، العضوة في الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تمنع إجراءات الانضمام- وهي عملية تتطلب موافقة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء.يدور الخلاف حول التاريخ والتراث الثقافي، ولحل هذه المشكلة، تعهدت مقدونيا بتعديل دستورها للاعتراف بوجود أقلية إثنية بلغارية، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة اليسارية ستكون قادرة على تأمين الأغلبية المطلوبة في البرلمان للتعديل.وقال شتاينماير إن التعديل الدستوري "قرار مهم" بالنسبة لمقدونيا الشمالية لأنه سيضمن إحراز تقدم في محادثات الاتحاد الأوروبي. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي: "في الوقت نفسه، يصبح من المهم لمقدونيا الشمالية أن تواصل عملية الإصلاح الداخلي".وأشار بنداروفسكي إلى أن بلاده تستعد للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي منذ 17 عاما. وقال: "هذه أطول فترة استعداد لأي دولة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، ونحن المرشح الأفضل استعدادًا للعضوية في تاريخ تلك المنظمة".وخلال زيارته إلى مقدونيا الشمالية، سيلقي شتاينماير كلمة أمام البرلمان ويلتقي برئيس الوزراء ديميتار كوفاشيفسكي. كما سيزور يوم الأربعاء استثمارات ألمانية ضخمة، من بينها مزراعة لطاقة الرياح في بلدة بوغدانشي الجنوبية ومصنع في بلدة كافادارشي بوسط البلاد.تعد ألمانيا أكبر شريك تجاري لمقدونيا الشمالية منذ سنوات، حيث تستقبل ما يقرب من نصف صادرات البلاد. توظف حوالي 200 شركة تسيطر عليها ألمانيا حوالي 15000 شخص في مقدونيا الشمالية.

https://sputnikarabic.ae/20220719/رئيس-وزراء-مقدونيا-الشمالية-عملنا-بجهد-للوصول-لمفاوضات-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1065271687.html

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