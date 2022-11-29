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https://sputnikarabic.ae/20221129/أنشطة-صندوق-النقد-الدولي-في-القرن-الـ21-في-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1070657087.html
أنشطة صندوق النقد الدولي في القرن الـ21 في الشرقين الأدنى والأوسط
أنشطة صندوق النقد الدولي في القرن الـ21 في الشرقين الأدنى والأوسط
يقدم صندوق النقد الدولي الدعم المالي للبلدان في جميع أنحاء العالم بشكل مستمر. ما هي الدول في الشرقين الأدنى والأوسط التي شاركت في برامج الصندوق لتسهيل النمو... 29.11.2022, سبوتنيك عربي
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أنشطة صندوق النقد الدولي في القرن الـ21 في الشرقين الأدنى والأوسط

11:35 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 12:24 GMT 29.11.2022)
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يقدم صندوق النقد الدولي الدعم المالي للبلدان في جميع أنحاء العالم بشكل مستمر. ما هي الدول في الشرقين الأدنى والأوسط التي شاركت في برامج الصندوق لتسهيل النمو والحد من الفقر (مدفوعات PRGT) والقروض في إطار هيكليات حساب الموارد العامة لصندوق النقد الدولي (مشتريات GRA)، وما مقدار ما تم استخدامه؟
أنشطة صندوق النقد الدولي في القرن الـ21 في الشرق الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
أنشطة صندوق النقد الدولي في القرن الـ21 في الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
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